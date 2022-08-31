Когда приходит время менять летние шины на зимние: ответ механиков

Что такое "заветная семерка" и почему лучше поспешить переобуться, чем опоздать

Осень – это не только время сбора урожая и головная боль из-за адаптации детей к школе. Каждый автовладелец знает это неприятное чувство, когда открываешь прогноз погоды, смотришь на цифры и думаешь: "Уже сегодня ехать на шиномонтаж "переобуваться", или можно еще подождать". Как хранить автомобильную резину не в сезон, мы уже писали, теперь поговорим о том, когда на самом деле наступает тот самый момент осени и приходит время доставать с полки комплект, отдыхавший свою половину года.

Издание Popular Science утверждает, что четкой даты перехода на зимние шины нет и быть не может – во всех климатических поясах сезоны меняются по-разному, к тому же год от года погода отличается. Это фары в Украине нужно держать постоянно включенными четко с 1 октября по 1 мая, с шинами календарный подход не сработает.

Водителям здесь рекомендуют ориентироваться на текущую погоду. Заметили, что надвигается стойкое похолодание – записывайтесь на шиномонтаж. Специалисты уверенно утверждают, что с этим лучше поспешить, чем опоздать. Заодно не будете стоять в очереди.

Часто механики также говорят о "заветной семерке" — времени, когда средняя температура воздуха в то время, когда вы пользуетесь авто, опускается до +7 градусов Цельсия. Ее можно держать за ориентир и переобувать при приближении таких условий.

Почему же так важно менять шины, ведь и летние, и зимние сделаны из практически одинаковой на вид резины? Секрет кроется в составляющих, которые не отличишь на глаз, но они делают материал менее хрупким и более эластичным при низких температурах, то есть улучшают сцепление с дорогой даже, когда она припорошена снегом. Для этого зимняя резина также имеет более глубокие протекторы. А без полноценного сцепления большинство функций безопасности вашего авто, таких как полный привод или антиблокировочная система тормозов, не будут работать должным образом. А вы же не хотите гонять по скользким дорогам в опасной жестянке?

Автомеханики также не советуют хитрить и с целью экономии менять шины только на ведущих колесах (передние в переднеприводном авто, и задние – в заднеприводном). Это может заметно разбалансировать машину и снизить ее управляемость, которая критически важна на мокрой и скользкой дороге. Поэтому снова возвращаемся к вопросу о скользких дорогах и жестянке.

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Впрочем, пока осень еще только приближается к нам, "Телеграф" рекомендует чек-лист из 5 вещей, которые нужно проверить в автомобиле перед сменой сезона для собственного комфорта. И для безопасности, конечно.