Роскошные BMW 2022 года продают по скидке в миллион гривен (фото)

Со скидкой продаются разные конфигурации двух серий авто

В 2022 году BMW поразила своих поклонников элегантностью и современностью, представив роскошные модели. Они сделали большой шаг в будущее автопрома. Конечно, это премиальные автомобили, которые стоят дорого. Но теперь есть возможность приобрести этот автомобиль со значительной скидкой — более миллиона гривен.

Такая скидка на автомобили BMW предлагает один из дилерских центров в Украине. Предложение действует только на отдельные модели, сообщается на сайте импортера.

Какие модели предлагают со скидкой и по каким ценам

Предложение ограничено сроком до 30 ноября. Скидка доступна только для выбранных моделей BMW 2022 года.

BMW X7 — от 3 939 238 грн до 4 196 728 грн

BMW X7 xDrive30d – это представитель линейки больших SUV от баварского производителя, который поразит вас не только роскошью и пространством, но и мощным и эффективным дизельным двигателем объемом в три литра. Максимальная мощность этого двигателя составляет около 265 л.с.

Система xDrive в сочетании с разумной системой распределения мощности между передними и задними колесами позволяет BMW X7 xDrive30d уверенно управлять даже на дорогах плохого качества и при разной погоде. Максимальная скорость авто составляет 227 км/ч, а разгон с 0 до 100 – 7 секунд.

BMW 7 — от 3 209 735 грн до 4 188 930 грн

BMW 7 Серии – это представитель высшего класса в линейке автомобилей баварского производителя с изысканным дизайном, высокотехнологичным оборудованием и роскошью в каждой детали. Благодаря комбинации эффективности, динамики вождения и изысканности, BMW 7 Серии стоит на вершине представительского сегмента автомобильного рынка.

Автомобили этой серии имеют элегантный внешний вид с характерным удлиненным капотом, акцентированной радиаторной решеткой и стройными линиями кузова. Широкие фары придают машине несколько агрессивный вид.

В салоне автомобилей этой серии используются только самые лучшие материалы: дерево и кожа ручной отделки. Деталям производитель также уделил много внимания.

BMW 7 серии имеет несколько вариаций двигателей. Все из них очень мощные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Toyota представит свой премиальный кроссовер. В Сети появились фото автомобиля.