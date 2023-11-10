Розкішні BMW 2022 року продають за знижкою в мільйон гривень (фото)

Зі знижкою продаються різні конфігурації двох серій авто

У 2022 році BMW вразила своїх прихильників елегантністю та сучасністю, представивши розкішні моделі. Вони зробили великий крок у майбутнє автопрому. Звісно, це преміальні автомобілі, які коштують дорого. Але тепер є можливість придбати цей автомобіль зі значною знижкою — у понад мільйон гривень.

Таку знижку на автомобілі BMW пропонує один із дилерських центрів в Україні. Пропозиція діє лише на окремі моделі, повідомляється на сайті імпортера.

Які моделі пропонують зі знижкою та за якими цінами

Пропозиція обмежена терміном до 30 листопада. Знижка доступна лише для обраних моделей BMW 2022 року, які є в наявності.

BMW X7 — від 3 939 238 грн до 4 196 728 грн

BMW X7 xDrive30d — це представник лінійки великих SUV від баварського виробника, який вразить вас не лише розкішшю та простором, але й потужним та ефективним дизельним двигуном об’ємом у три літри. Максимальна потужність цього двигуна сягає близько 265 к.с.

Система xDrive в поєднанні з розумною системою розподілу потужності між передніми та задніми колесами дозволяє BMW X7 xDrive30d впевнено керувати навіть на дорогах поганої якості і за різної погоди. Максимальна швидкість авто складає 227 км/год, а розгін з 0 до 100 — 7 секунд.

BMW 7 — від 3 209 735 грн до 4 188 930 грн

BMW 7 Серії — це представник вищого класу в лінійці автомобілів баварського виробника з вишуканим дизайном, високотехнологічним обладнанням та розкішшю в кожній деталі. Завдяки комбінації ефективності, динаміки водіння та вишуканості, BMW 7 Серії стоїть на вершині представницького сегмента автомобільного ринку.

Автомобілі цієї серії мають елегантний зовнішній вигляд з характерним подовженим капотом, акцентованою решіткою радіатора та стрункими лініями кузова. Широкі фари надають машині дещо агресивного вигляду.

У салоні автомобілів цієї серії використовуються лише найкращі матеріали: дерево та шкіра ручної обробки. Деталям виробник також приділив багато уваги.

BMW 7 Серії має декілька варіацій двигунів. Усі з них дуже потужні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Toyota представить свій преміальний кросовер. У Мережі з'явилися фото автомобіля.