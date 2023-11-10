Електрокари зможуть ділитись зарядом: Lucid Motors презентувала нову технологію

Над цією функцією раніше працювала Tesla

Компанія Lucid Motors створила технологію, яка дозволяє ділитися своїм зарядом акумулятора з іншими власниками електромобілів. Називається вона car-to-car або RangeXChange.

Ця функція буде доступна для клієнтів Lucid Air у Сполучених Штатах Америки завдяки ефірному оновленню, яке розблокує функцію. Інформують про новинку CarExpert.

Зазначається, що ті, хто хочуть зарядити свої автомобілі за допомогою нової технології, мають купити адаптер, який підключається до порту зарядки автомобіля.

Технологія двонапрямної зарядки RangeXChange дозволяє отримувати енергію від акумуляторного блоку Lucid Air для заряджання іншого електромобіля зі швидкістю до 9,6 кВт.

Lucid стверджує, що, залежно від транспортного засобу, може збільшити дальність дії до 38-64 км/год, якщо швидкість зарядки досягає максимуму на рівні 9,6 кВт.

Зарядний адаптер буде доступний для покупки наприкінці листопада через Lucid.

Електрокари Lucid

Lucid пропонує вибір серед чотирьох моделей з вибором одно-, дво- чи тримоторних силових агрегатів.

Lucid Air Pure має можливість одномоторного заднього приводу або двомоторного повного приводу. Одномоторна трансмісія виробляє 320 кВт, тоді як двомоторна виробляє 357 кВт. За оцінками, дальність дії моделі AWD становить 590 км.

Air Touring має двомоторну трансмісію, яка виробляє 462 кВт та має заявлену дальність 580 км.

Обидві моделі Pure та Touring мають літій-іонний акумулятор потужністю 94 кВтг та архітектуру 800 В. Їх можна заряджати, використовуючи живлення постійного струму потужністю 200 кВт, щоб перейти від 10 до 80 відсотків за 25 хвилин.

Lucid Air Grand Touring використовує літій-іонний акумулятор потужністю 114 кВтг і має архітектуру 800 В. Він може підтримувати швидке заряджання постійного струму до 300 кВт і займає 33 хвилини для зарядки від 10 до 80 відсотків. Він має заявлену дальність 665 км.

Двомоторна установка виробляє 597 кВт та 1200 Нм, які живлять усі чотири колеса.

Седан Air Sapphire в комплекті з трьома двигунами – два на задній осі, один на передній – для забезпечення потужності понад 895 кВт та час спринту 0-97 км/год (60 миль на годину) менш як дві секунди.

Це ставить його у відповідність до Tesla Model S Plaid (1,98 секунди) і робить його принаймні на 0,6 секунди швидше, ніж попередній флагман Lucid Air.

Варто додати, що раніше цього року Tesla заявила, що працює над двонапрямною зарядкою, проте генеральний директор Ілон Маск вважає, що ця технологія не здобуде популярності.

Проте компанія також заявляла, що хоче додати цю функцію у всі свої автомобілі протягом наступних двох років.

Двонапрямна зарядка включає різні функції, такі як "від автомобіля до вантажу", "від автомобіля до будинку" і "від автомобіля до мережі", звані V2L, V2H і V2G відповідно.

Ford F150 Lightning та Chevrolet Silverado EV є одними з інших електромобілів, які пропонують можливості V2V.

Нагадаємо, що "Телеграф" писав про те, як американець зіпсував акумулятор Tesla тим, що заряджав свій автомобіль на станції швидкісної зарядки до 100 відсотків.