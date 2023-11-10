Электрокары смогут делиться зарядом: Lucid Motors представила новую технологию

Над этой функцией раньше работала Tesla

Компания Lucid Motors создала технологию, позволяющую делиться своим зарядом аккумулятора с другими владельцами электромобилей. Называется она car-to-car или RangeXChange.

Эта функция будет доступна для клиентов Lucid Air в Соединенных Штатах Америки благодаря эфирному обновлению, которое разблокирует функцию. Информируют о новинке CarExpert.

Отмечается, что желающие зарядить свои автомобили с помощью новой технологии должны купить адаптер, который подключается к порту зарядки автомобиля.

Технология двунаправленной зарядки RangeXChange позволяет получать энергию от аккумуляторного блока Lucid Air для подзарядки другого электромобиля со скоростью до 9,6 кВт.

Lucid утверждает, что в зависимости от транспортного средства, может увеличить дальность действия до 38-64 км/ч, если скорость зарядки достигает максимума на уровне 9,6 кВт.

Зарядный адаптер будет доступен для покупки в конце ноября через Lucid.

Электрокары Lucid

Lucid предлагает выбор из четырех моделей с выбором одно-, двух- или трехмоторных силовых агрегатов.

Lucid Air Pure имеет возможность одномоторного заднего привода или полного двухмоторного привода. Одномоторная трансмиссия производит 320 кВт, в то время как двухмоторная производит 357 кВт. По оценкам дальность действия модели AWD составляет 590 км.

Air Touring имеет двухмоторную трансмиссию, производящую 462 кВт и имеющую заявленную дальность 580 км.

Обе модели Pure и Touring обладают литий-ионным аккумулятором мощностью 94 кВтч и архитектурой 800 В. Их можно заряжать, используя питание постоянного тока мощностью 200 кВт, чтобы перейти от 10 до 80 процентов за 25 минут.

Lucid Air Grand Touring использует литий-ионный аккумулятор мощностью 114 кВтч и имеет архитектуру 800 В. Он может поддерживать быструю зарядку постоянного тока до 300 кВт и занимает 33 минуты для зарядки от 10 до 80 процентов. Он имеет заявленную дальность 665 км.

Двухмоторная установка производит 597 кВт и 1200 Нм, которые питают все четыре колеса.

Седан Air Sapphire в комплекте с тремя двигателями – два на задней оси, один на передней – для обеспечения мощности более 895 кВт и время спринта 0-97 км/ч (60 миль в час) менее двух секунд.

Это ставит его в соответствие с Tesla Model S Plaid (1,98 секунды) и делает его по крайней мере на 0,6 секунды быстрее предыдущего флагмана Lucid Air.

Стоит добавить, что ранее в этом году Tesla заявила, что работает над двунаправленной зарядкой, однако генеральный директор Илон Маск считает, что эта технология не получит популярности.

Но компания также заявляла, что хочет добавить эту функцию во все свои автомобили в течение следующих двух лет.

Двунаправленная зарядка включает различные функции, такие как "от автомобиля до груза", "от автомобиля к дому" и "от автомобиля к сети", называемые V2L, V2H и V2G соответственно.

Ford F150 Lightning и Chevrolet Silverado EV являются одними из других электромобилей, предлагающих возможности V2V.

Напомним, что "Телеграф" писал о том, как американец испортил аккумулятор Tesla тем, что заряжал свой автомобиль на станции скоростной зарядки до 100 процентов.