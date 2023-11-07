Хотел как лучше, а попал на 9000$: владелец Tesla испортил батарею скоростной зарядкой (видео)

Не поступайте так

Электрокары ежедневно экономят деньги своим владельцам. Однако из-за неправильной эксплуатации и зарядки иногда можно потратить еще больше.

Американец с фамилией Добсон, владеющий Tesla Model 3 2019 года, почти полтора года использовал свой электрокар для работы в такси. Он потратил на авто 53 тысяч долларов, и сначала хорошо экономил на заправке, пишет insideevs.com.

С июля 2022 Добсон проехал 193 тысячи километров. Это много для обычного водителя, но не для водителя такси, работающего шесть дней в неделю. Он заряжал свой автомобиль на станции скоростной зарядки до 100 процентов.

Однажды после пересечения отметки в 190 тысяч километров батарея показала низкий уровень заряда. После зарядки ничего не изменилось. Сообщение на экране авто свидетельствовало о том, что владельцу нужно обратиться на СТО. Там после тестов владельцу нужно заменить изношенную батарею – она стоит 9000 долларов.

Tesla должна потерять всего 12 процентов емкости своей батареи после 321 тысячи километров. Однако, по словам Добсона, батарея разрядилась внезапно, а не постепенно. После замены батареи Добсон ограничивает зарядку всего до 80 процентов, как рекомендует производитель.

Почему нельзя заряжать батарею электрокара до 100%

Зарядка до полного уровня на станциях быстрой зарядки не желательна. Во-первых, когда батарея приближается к своему максимальному заряду, скорость зарядки начинает значительно снижаться. Это означает, что время, необходимое для достижения полного заряда, значительно больше по сравнению с обычной зарядкой до 80%. Кроме того, заряжая батарею до 100%, вы подвергаете ее дополнительному износу, что может привести к сокращению срока службы аккумулятора.

Оптимальным вариантом для зарядки электрокара на скорых станциях является уровень около 80%. Это не только эффективно с точки зрения времени, но и способствует длительному сроку службы батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что три самых популярных электрокара опробовали на украинских дорогах.