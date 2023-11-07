Хотів як краще, а попав на 9000$: власник Tesla зіпсував батарею швидкісною зарядкою (відео)

Не робіть так

Електрокари щодня економлять гроші своїм власникам. Проте через неправильну експлуатацію і зарядку деколи можна витратити ще більше.

Американець з прізвищем Добсон, який є власником Tesla Model 3 2019 року, майже півтора року використовував свій електрокар для роботи в таксі. Він витратив на авто 53 тисячі доларів, і спочатку добре економив на заправці, пише insideevs.com.

З липня 2022 року Добсон проїхав 193 тисячі кілометрів. Це багато для звичайного водія, але не для водія таксі, який працює шість днів на тиждень. Він заряджав свій автомобіль на станції швидкісної зарядки до 100 відсотків.

Одного разу після перетину позначки в 190 тисяч кілометрів батарея показала низький рівень заряду. Після зарядки нічого не змінилося. Повідомлення на екрані авто свідчило про те, що власнику потрібно звернутися на СТО. Там після тестів власнику потрібно замінити зношену батарею — вона коштує 9000 доларів.

Tesla повинна втратити лише 12 відсотків ємності своєї батареї після 321 тисячі кілометрів. Та, за словами Добсона, батарея розрядилася раптово, а не поступово. Після заміни батареї Добсон обмежує зарядку лише до 80 відсотків, як рекомендує виробник.

Чому не можна заряджати батарею електрокара до 100%

Зарядка до повного рівня на станціях швидкої зарядки не є бажаною. По-перше, коли батарея наближається до свого максимального заряду, швидкість зарядки починає спадати значно. Це означає, що час, необхідний для досягнення повного заряду, значно довший у порівнянні зі звичайною зарядкою до 80%. Крім того, заряджаючи батарею до 100%, ви піддаєте її додатковому зносу, що може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.

Оптимальним варіантом для зарядки електрокара на швидких станціях є рівень близько 80%. Це не тільки ефективно з точки зору часу, але й сприяє тривалому терміну служби батареї.

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