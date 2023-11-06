Нову Tesla за 25 тисяч доларів збиратимуть у Німеччині: що відомо про електрокар

Очільник компанії Tesla обіцяє доступний та масовий електрокар

Схоже що Ілон Маск після звинувачень про те, що багато інновацій, представлених у сучасних Tesla, є недоступними та навіть не потрібними для широкого кола споживачів, вирішив створити традиційніший та простіший електрокар. До того ж він буде доступним за ціною.

Власник компанії повідомив, що відвідав завод у Бранденбурзі, Німеччина, де займатимуться виробництвом доступної Тесли нового покоління. Зараз він виробляє найпопулярнішу модель Model Y. Вартість машини складатиме всього 25 тисяч доларів, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Що відомо про нову Tesla?

Ціна авто означає пряму конкуренцію з Volkswagen ID.4, Nissan Leaf 2023 та іншими електрокарами, які зараз витісняють Tesla на ринках усіх країн, окрім США. За словами Маска, доступний електрокар Tesla буде більш традиційним, ніж, наприклад, Cybertruck. Він матиме красивий, крутий та утилітарний дизайн, і вироблятиметься масово.

Американський мільярдер очікує на понад мільйонне виробництво цих електрокарів щороку. Як цього досягнути, наразі не дуже зрозуміло, але повідомляється про якусь інновацію, що дозволить знизити вартість виробництва і прискорити його. Зараз на німецькому заводі збирають близько 250 тис. авто щороку

На жаль, технічних характеристик джерело не повідомляє. Але, зважаючи на знижену вартість, не варто очікувати збільшення запасу ходу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перші електрокросовери Nissan з запасом ходу 500 км уже в Україні.