Новую Tesla за 25 тысяч долларов будут собирать в Германии: что известно об электрокаре

Руководитель компании Tesla обещает доступный и массовый электрокар

Похоже, что Илон Маск после обвинений о том, что многие инновации, представленные в современных Tesla, недоступны и даже не нужны для широкого круга потребителей, решил создать более традиционный и простой электрокар. К тому же он будет доступен по цене.

Владелец компании сообщил, что посетил завод в Бранденбурге, Германия, где будут заниматься производством доступной Тесла нового поколения. Сейчас он производит самую популярную модель Model Y. Стоимость машины составит всего 25 тысяч долларов, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Что известно о новой Tesla?

Цена авто означает прямую конкуренцию с Volkswagen ID.4, Nissan Leaf 2023 и другими электрокарами, вытесняющими сейчас Tesla на рынках всех стран, кроме США. По словам Маска, доступный электрокар Tesla будет более традиционным, чем, например, Cybertruck. Он будет иметь красивый, крутой и утилитарный дизайн и производиться массово.

Американский миллиардер ожидает массового производства электрокаров — более 1 млн. единиц ежегодно. Как этого достичь, пока не очень понятно, но сообщается о некой инновации, что позволит снизить стоимость производства и ускорить его. Сейчас на немецком заводе собирают около 250 тыс. автомобилей каждый год.

К сожалению, технические характеристики источник не сообщает. Но, ввиду пониженной стоимости, не стоит ожидать увеличения запаса хода.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первые электрокроссоверы Nissan с запасом хода 500 км уже в Украине.