Эксперты назвали 5 лучших электрокаров в мире

Эти автомобили имеют огромный запас хода и очень мощны.

В настоящее время передовые технологии определяют курс развития автомобильной индустрии. Автопроизводители, соперничая между собой, создают технологические и производительные транспортные средства.

Последним из трендов, помогающих сэкономить средства на заправке, а также сохранить окружающую среду, являются электрокары. Давайте сегодня поговорим о 5 лучших из них по версии Topgear.

Porsche Taycan

Начнем с первого места рейтинга – Porsche Taycan. Этот элитный электроспорткар удивляет не только изысканным дизайном, но и мощностью. Он отличается электроприводом и отличной динамикой движения.

Благодаря двум электродвигателям общей мощностью более 600 лошадиных сил машина разгоняется с нуля до сотни примерно за 3 секунды. Максимальная скорость этого автомобиля составляет 260 км/ч.

Батарея Porsche Taycan имеет емкость 93,4 кВт⋅ч. Запас хода для турбо-версии составляет 450 км, для обычной – 412 км.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 – это автомобиль, изменивший представление об электрических транспортных средствах. Model 3 стала воплощением скорости и эффективности. Благодаря электродвигателю, расположенному на задней оси, и огромному запасу хода, превышающему 500 км на одном заряде, это электрическое транспортное средство становится весьма популярным выбором среди покупателей.

Запас хода этого автомобиля зависит от модификации – от 354 км в стандартной версии до 530 в конфигурации Long Range Performance. Мощность электродвигателей может достигать более 500 лошадиных сил.

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 ценят не только из-за хороших технических характеристик, но и благодаря стильному дизайну. Этот электрический кроссовер поражает огромным пространством внутри салона.

Технические характеристики тоже на уровне – Hyundai Ioniq 5 оснащен мощным электродвигателем, благодаря которому автомобиль может разгоняться с 0 до 100 км/ч примерно за 5 секунд. Запас его хода на одном заряде составляет около 400 км.

Audi e-tron GT

Audi e-tron GT – это воплощение ловкости и стиля в мире электрических автомобилей. Он очень мощный и имеет огромный запас хода. От 0 до 100% авто разгоняется около 4 секунд.

Е-tron GT оснащен двумя электродвигателями, что делает его подлинным электрическим спорткаром. Запас хода составляет более 400 км.

Интересно, что это практически единственный автомобиль в мире, который может заряжаться не только через кабель, но с помощью системы беспроводной зарядки.

В салоне все самое роскошное: дорогие материалы, качественная кожа, дисплей мультимедиа на 10,1 дюйма и панель прибора с диагональю в 12,3 дюйма. Информацию можно проецировать на лобовое стекло.

Honda e

Завершает топ-5 лучших автомобилей в мире Honda e – компактный электрокар с футуристическим дизайном. Здесь умело совмещена элегантность и технологический прогресс.

Стильный и небольшой электрокар Honda e идеально подходит для городской жизни. Общая емкость батареи составляет 35,5 кВт⋅ч, мощность электромотора – 150 лошадиных сил, а запас хода на одной зарядке – 200 км.

Ранее Телеграф рассказывал, какая модель Honda с легкостью проедет 500 тыс. км и даже больше. Этот суперкар благодаря отличной динамике превращает управление в невероятное наслаждение.