Citroen випустив новий електрокар: у чому фішка стильного My Ami Pop (фото, відео)

Дизайнери запевняють, що таке авто буде максимально пізнаваним на вулицях будь-якого міста.

Французька автомобільна компанія Citroen випустила нову версію електрокара Ami. Автомобіль My Ami Pop відрізняється яскравим дизайном та додатковим оснащенням.

Про новинку розповіли на офіційному сайті компанії Citroen. Вартість My Ami Pop приблизно 10 000 доларів.

Citroen My Ami Pop відрізняється від інших автомобілів серії Ami тим, що має декоративні темні елементи навколо фар та на бампері. Крім того, на дверях автомобіля з’явилися яскраві наклейки.

Зміни сталися й у салоні. Зокрема, з’явилися сітки у дверях для маленьких предметів, а також кріплення для сумки чи рюкзака перед пасажиром. А для водія модернізували перемикач режимів руху.

"За допомогою цього нового інтерфейсу ми хотіли зробити New My Ami Pop яскравим та впізнаваним для всіх, навіть на відстані 100 метрів. Завдяки задньому спойлеру My Ami Pop вже може похвалитися характерним спортивним силуетом. Завдяки новим кольорам та графіку ці атрибути стилю посилили енергійний характер Ami, повторюючи чуйне та динамічне водіння, яким клієнти насолоджуються в електричному режимі", — сказав дизайнер екстер’єру Антуан Гайо-Древон.

My Ami Pop — це 100% електрокар з двигуном потужністю 8 кінських сил. Автомобіль підтримує підключення смартфона, за допомогою якого можна вивести навігацію, а також запас ходу чи інші важливі дані про авто.

Максимальна швидкість електрокара 45 км/год, а запас ходу – 75 км. Купити Citroen My Ami Pop можна за 10 453 долари.

