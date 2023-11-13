Прослужать ще багато років: експерти назвали найнадійніші моделі Volkswagen

Ці автомобілі проїдуть сотні тисяч кілометрів

Volkswagen, який нещодавно призупинив випуск найпопулярніших електрокарів, уже давно зарекомендував себе як надійний та якісний автомобільний бренд. Щороку він продає сотні тисяч транспортних засобів по всьому світі.

Деякі з моделей у лінійках Volkswagen заслуговують на вашу увагу. Вони найбільш затребувані та популярні. Розповідаємо про 10 найкращих моделей, які можна сміливо купувати як у новому, так і у вживаному стані.

Volkswagen Golf

Це один з найвідоміших автомобілів бренду. Він завоював свою популярність завдяки відмінній керованості, економічності, надійності та відносно доступній ціні.

Автомобілі Volkswagen Golf будь-якого покоління можуть їздити роками і не ламатися. У разі, якщо ви регулярно будете робити ТО, цей автомобіль збереже багато грошей.

Volkswagen Passat

Якщо вам потрібен повнорозмірний седан, то Passat є прекрасним вибором для вас. Він уже протягом багатьох років вважається однією з найнадійніших моделей цього бренду.

Власники авто зазначають, що воно не потребує багато вкладень і може проїжджати близько 300-500 тисяч кілометрів без капітального ремонту. А ще Volkswagen Passat є представником доступної цінової категорії.

Volkswagen Jetta

Для тих, кому потрібен комфорт, надійність, економічність та компактність водночас, Volkswagen Jetta стане ідеальною машиною на роки.

Це чудовий автомобіль з не надто потужним мотором, який дуже добре почуває себе у міському русі. А ще — він не витрачає багато палива.

Volkswagen Polo

Це добре знайома протягом багатьох років машина — надійна, в міру потужна, недорога. Запчастини для неї коштують недорого, а якщо часто проходити технічне обслуговування — вони і не знадобляться. Ну точно не на перші 300-400 тисяч кілометрів.

Власники автомобіля також зазначають, що ця модель є однією з найзручніших у сегменті компактних. У салоні є багато місця для пасажирів, і досить об’ємний багажник.

Volkswagen Tiguan

Деякі люди просто не можуть їздити на низьких авто — їм потрібна краща оглядовість, щоб впевнено почувати себе на дорозі.

У такому випадку Volkswagen Tiguan — те, що треба. Це дуже прохідний, зручний, але водночас стильний автомобіль з потужним мотором. А ще — він майже ніколи не ламається.

Volkswagen Touareg

Вища цінова категорія виробника представлена розкішним позашляховиком Volkswagen Touareg. Він має майже вічні двигуни, відмінну потужність та динаміку. Щоправда, авто цієї моделі можуть бути задорогими для деяких категорій покупців.

Тому, якщо вам потрібен хороший позашляховик "не за всі гроші світу, варто звернути увагу на Volkswagen Touareg на вторинному ринку. Зазвичай тут вони недорогі. Проте краще добре продіагностувати автомобіль перед покупкою, звернувшись до спеціалістів.

Volkswagen Caddy

Для перевезення вантажів кращим вибором буде компактний фургон. Volkswagen Caddy уже багато років на ринку, і зарекомендував себе як один із кращих сімейних фургонів. Та ще й за невеликі гроші.

З кожним поколінням Volkswagen Caddy стає все кращим — отримує вищу потужність, сучасні технології у салоні. Проте і старіші версії заслуговують на увагу, особливо якщо вам потрібен автомобіль для комерційного використання, який ніколи не ламається.

Volkswagen Beetle

"Жук" — ідеальний автомобіль для міста з легендарним дизайном. Обирати його потрібно, якщо ви цікавитесь та цінуєте цікавий дизайн.

На ринку представлені як нові, так і вживані автомобілі цієї моделі, а також спортивна версія R-Line — зі спортивними сидіннями та багатьма покращеннями. Beetle — це надійність та якість на роки.

Volkswagen Scirocco

Для поціновувачів спортивних автомобілів Volkswagen також випустила спорткупе під назвою Scirocco. Це передньопривідний компактний автомобіль, побудований на платформі Golf V.

Цікаво, що тут дуже широка лінійка двигунів — від 1,4-літрового бензинового до 200-сильних дизельних агрегатів з високим крутним моментом. А у краш-тесті ця машина отримала 5 зірок за безпеку.

Volkswagen Up!

Лінійку компактних міських авто чудово доповнює Volkswagen Up! — маневрена та економічна машинка. Виглядає вона дуже мінімалістично та акуратно.

Власники Volkswagen Up! зазначають, що повністю задоволені своїм авто — він маневрений та економічний, ідеальний для міського руху.

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