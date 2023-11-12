Експерт розповів, який запах сигналізує про завищений розхід палива вашого авто

Через деякі проблеми авто може споживати до 40% більше палива, ніж зазвичай

Існує багато причин, чому автомобіль може споживати більше палива, ніж зазвичай. Але про те, що це вже відбувається з машиною, здогадується далеко не кожен.

Про несправності паливної системи сигналізують деякі "симптоми". Про маловідомий з них розповідає автоексперт Скотті Кілмер на своєму ютуб-каналі.

Неприємний запах з вихлопної — ознака завищеного споживання пального

Датчик кисню є майже у всіх сучасних автомобілях. Він вимірює рівень кисню у вихлопних газах, щоб мати змогу оптимізувати хід авто за допомогою регулювання повітряно-паливної суміші. Сучасні датчики мають термін служби близько семи років, але, як і всі пристрої, час від часу ламаються.

Побачити те, що датчик кисню працює не коректно, можна за допомогою спеціального індикатора перевірки мотора. Він є далеко не у кожного автолюбителя.

Кілмер каже, що основною ознакою цього є неприємний запах з вихлопної труби, коли пахне ніби зіпсованими яйцями. Також може пахнути сіркою. Чорний дим з вихлопної з’являється пізніше, і це основний сигнал для перевірки системи подачі палива. Якщо власник авто ігнорує ці симптоми, то авто може споживати на 40% більше, ніж у нормальних умовах.

Чому авто споживає надто багато палива

Існує кілька факторів, які можуть призводити до збільшеного споживання пального двигуном автомобіля. Однією з найпоширеніших причин перевитрати палива є агресивне водіння. Якщо ви часто розганяєтеся і гальмуєте різко, то збільшуєте споживання палива на 10-40%. Це пов’язано з тим, що при розгоні двигун потребує більше палива, а при гальмуванні втрачається кінетична енергія. Тому рекомендується їздити рівномірно, уникаючи непотрібних маневрів.

Іншою причиною є використання кондиціонера. Кондиціонер споживає електроенергію, яка генерується двигуном, і тим самим збільшує його навантаження. За даними досліджень, кондиціонер може збільшити витрату палива на 5-20%.Тому рекомендується використовувати кондиціонер тільки тоді, коли це дійсно необхідно, і вимикати його, коли температура в салоні стає комфортною.

Старіння або низька ефективність деталей двигуна можуть призводити до збільшеного споживання палива. Наприклад, зношені свічки запалювання, ущільнення клапанів, датчики кисню або прокладки. Якщо двигун не отримує належного змащення, це може привести до зайвого тертя та збільшеного споживання пального. Також низький тиск у шинах збільшує опір, який має подолати автомобіль, що призводить до збільшеного споживання палива.

Якщо ваш автомобіль споживає більше пального, ніж зазвичай, варто звернутися до автомеханіка. Регулярне обслуговування, вчасна заміна витратних матеріалів та водіння автомобіля з урахуванням рекомендацій можуть допомогти зменшити витрати палива.

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