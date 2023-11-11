Українцям дозволили здавати на права без автошколи: подробиці

Коли зміни вступлять в дію, клієнтів в автошколах значно поменшає

Раніше людині, яка хоче отримати водійське посвідчення, потрібно було навчатися в автошколі, складати теоретичний іспит після навчання. Далі слідував процес отримання прав у сервісних центрах МВС. Для цього потрібно було здати теоретичний та практичний іспити

Проте тепер пункт навчання в автошколі можна пропустити. Майбутні водії можуть готуватися самостійно — за допомогою онлайн тренажерів, підручників, чи скористатися послугами приватного спеціаліста. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Коли запрацює зміна

За словами очільника Міністерства, ця зміна спричинена реформами сервісних центрів МВС. Вони розпочалися на початку літа 2023 року.

Скористатися можливістю можна буде з дня її офіційного опублікування. Аби скласти теоретичний іспит для отримання водійських прав, потрібно буде прийти до будь-якого з сервісних центрів. Скоро таку можливість впровадять ще й у ЦНАПах.

Це нововведенння буде дуже корисним не лише для українців, які не бажають витрачати кошти на навчання в автошколі, або підлаштовуватись під графік занять, але й особам з інвалідністю, пораненим військовим.

Нагадаємо, що в Україні можна отримати посвідчення водія з 16 років. Це стосується категорій А та А1. Посвідчення водія категорій В, В1, С та С1 можна отримати з повноліття, а з 19-ти — ВЕ, В1Е та СЕ. Решта категорій прав доступні з 21 року.

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