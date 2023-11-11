Украинцам разрешили сдавать на права без автошколы: подробности

Когда изменения вступят в действие, клиентов в автошколах значительно станет меньше.

Раньше человеку, желающему получить водительское удостоверение, нужно было учиться в автошколе, сдавать теоретический экзамен после учебы. Далее следовал процесс получения прав в сервисных центрах МВД. Для этого нужно было сдать теоретический и практический экзамены.

Однако теперь пункт обучения в автошколе можно упустить. Будущие водители могут готовиться самостоятельно — с помощью онлайн тренажеров, учебников или воспользоваться услугами частного специалиста. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Когда заработает смена

По словам главы Министерства, это изменение вызвано реформами сервисных центров МВД. Они начались в начале лета 2023 года.

Воспользоваться возможностью можно будет со дня ее официального опубликования. Чтобы сдать теоретический экзамен для получения водительских прав, нужно будет прийти в любой из сервисных центров. Скоро такую возможность внедрят и в ЦНАПах.

Это нововведение будет очень полезно не только для украинцев, которые не желают тратить средства на обучение в автошколе, или подстраиваться под график занятий, но и лицам с инвалидностью, раненым военным.

Напомним, что в Украине можно получить водительское удостоверение с 16 лет. Это относится к категориям А и А1. Водительские удостоверения категорий В, В1, С и С1 можно получить с совершеннолетия, а с 19-ти — ВЕ, В1Е и СЕ. Остальные категории прав доступны с 21 года.

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