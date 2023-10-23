Водителям эвакуаторов дали неограниченные права: за какие нарушения теперь могут забрать ваше авто

Эти нюансы должны знать все

За нарушение правил парковки инспекторы муниципальной полиции часто не ограничиваются только штрафами. Часто авто, которое препятствует выезду или создает препятствия для движения, забирают на штрафплощадку.

Теперь основания для эвакуации автомобилей в Украине расширили. "Телеграф" рассказывает детали.

За что могут забрать ваш автомобиль?

Ранее эвакуации подлежали ТС, которые припаркованы в пределах населенного пункта с нарушениями. Или в местах, определенных лишь для транспортных средств с электродвигателями.

Также на эвакуаторе могли забрать авто, создающие помехи для движения ТС с электродвигателями. Конечно, случаи, когда машина создает угрозу безопасности или существенно препятствует дорожному движению, также были в списке.

А теперь, согласно Постановлению Кабмина №855, правоохранительные органы дополнительно имеют право эвакуировать ТС с поддельными номерными знаками, или с похожими на номерные знаки Нацгвардии или Вооруженных сил. Также обязательной эвакуации подлежат ТС, у которых нет надлежащих номерных знаков государственного образца.

Если ваш автомобиль мешает парковке электрокаров или водителей с инвалидностью, его также могут забрать на штрафплощадку. Эти изменения направлены на повышение общей безопасности дорожного движения.

Ранее Телеграф рассказывал, что украинцы массово отменяют штрафы за превышение скорости в судах.