У водителей старше 65 лет будут отбирать права: когда вступят в действие нововведения и почему они понравились не всем

Тот случай, когда старость не радость

В Евросоюзе постоянно пытаются повысить безопасность дорожного движения. Для этого эксперты все время разрабатывают новые правила и ограничения. На этот раз они коснулись вождения автомобилем пожилыми людьми.

Речь идет о комплексной стратегии, направленной на уменьшение количества ДТП с летальным исходом. Vision Zero заключается в дополнительном тестировании для водителей от 65 лет. У них не будут отбирать права, если водители такого возраста подтвердят, что не имеют проблем с концентрацией внимания и вообще с состоянием здоровья. Если результаты тестирования будут отрицательными, у водителя отберут право управлять транспортным средством.

Подробности

Часто бывает так, что водителю становится плохо за рулем, он теряет сознание и управление. Это одна из самых распространенных причин ДТП с летальным исходом. Для минимизации количества смертельных случаев Еврокомиссия рассматривает возможность внедрения в европейских странах курсов повышения квалификации для водителей в возрасте от 70 лет.

Также одним из вариантов изменений является выдача пожилым людям краткосрочных водительских удостоверений до 5 лет. Есть вариант также выдачи водительских прав сроком всего на 1 год.

Эта инициатива вызвала активное обсуждение среди чиновников Еврокомиссии. Одни из них говорят, что пожилые водители и без этих новшеств управляют транспортными средствами наравне с младшими людьми, другие — что способствуют повышению безопасности дорожного движения.

Очевидно, результаты тестирований действительно могут выявить проблемы со здоровьем, но некоторые критики говорят, что таким образом пожилых людей дискриминируют — эта инициатива может несправедливо ограничить свободу передвижения пожилых людей.

Большинство правил дорожного движения в Украине аналогичны ПДД в Европе. Они внедрены Европейским комитетом по дорожной сигнализации (CIE). Поэтому если новые правила таки внедрят в Европе, есть большой шанс, что впоследствии такие же нововведения заработают и в нашей стране.

Найдут ли в Евросоюзе правильный баланс между правами пожилых водителей и безопасностью дорожного движения, покажет время.

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