Украинцев заставят массово пересдавать на права: кого коснутся нововведения
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Вангуем безумный ажиотаж в сервисных центрах МВД
Верховная Рада планирует пересмотреть систему выдачи водительских удостоверений для повышения безопасности дорожного движения. Соответствующий документ уже в парламенте.
Сейчас он рассматривается в комитете Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре. Заместитель его директора Юлия Клименко считает, что срок действия водительского удостоверения нужно сократить на 20 лет.
Подробности
Сегодня срок действия водительского удостоверения составляет 30 лет. В комитете считают, что это слишком много, и его нужно сократить вдвое, а то и втрое. Поэтому, вероятно, скоро украинцам нужно будет пересдавать на права каждые 10-15 лет. А тех, у кого этот срок уже истек, ждет пересдача. Это спровоцирует безумный ажиотаж в сервисных центрах МВД.
Также народные избранники считают, что каждые 10-15 лет нужно устраивать проверку психологического и физического состояния водителя. А если на протяжении стажа вождения у водителя будет много штрафов за нарушение ПДД, его могут заставить снова проходить теоретические и практические экзамены.
Изменения в транспортных категориях
Также в ВР планируют ввести отдельные экзамены для водителей, работающих в фирмах-перевозчиках. Это новшество продиктовано европейскими стандартами, где водители транспортных компаний подтверждают свои навыки вождения каждые 5 лет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Европа разделит категорию В прав на две подкатегории и кому нужно снова сдавать на водительское удостоверение.