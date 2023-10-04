Украинцев заставят массово пересдавать на права: кого коснутся нововведения

Вангуем безумный ажиотаж в сервисных центрах МВД

Верховная Рада планирует пересмотреть систему выдачи водительских удостоверений для повышения безопасности дорожного движения. Соответствующий документ уже в парламенте.

Сейчас он рассматривается в комитете Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре. Заместитель его директора Юлия Клименко считает, что срок действия водительского удостоверения нужно сократить на 20 лет.

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Сегодня срок действия водительского удостоверения составляет 30 лет. В комитете считают, что это слишком много, и его нужно сократить вдвое, а то и втрое. Поэтому, вероятно, скоро украинцам нужно будет пересдавать на права каждые 10-15 лет. А тех, у кого этот срок уже истек, ждет пересдача. Это спровоцирует безумный ажиотаж в сервисных центрах МВД.

Также народные избранники считают, что каждые 10-15 лет нужно устраивать проверку психологического и физического состояния водителя. А если на протяжении стажа вождения у водителя будет много штрафов за нарушение ПДД, его могут заставить снова проходить теоретические и практические экзамены.

Изменения в транспортных категориях

Также в ВР планируют ввести отдельные экзамены для водителей, работающих в фирмах-перевозчиках. Это новшество продиктовано европейскими стандартами, где водители транспортных компаний подтверждают свои навыки вождения каждые 5 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Европа разделит категорию В прав на две подкатегории и кому нужно снова сдавать на водительское удостоверение.