Українців змусять масово перездавати на права: кого торкнуться нововведення

Вангуємо шалений ажіотаж в сервісних центрах МВС

Верховна Рада планує переглянути систему видачі водійських посвідчень в Україні для підвищення безпеки дорожнього руху. Відповідний документ уже в парламенті.

Зараз він розглядається у комітеті Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Заступник його директора Юлія Клименко вважає, що термін дії посвідчення водія потрібно скоротити на 20 років.

Деталі

Сьогодні термін дії водійського посвідчення складає 30 років. У комітеті вважають, що це занадто, і його потрібно скоротити вдвічі, а то й втричі. Тому, ймовірно, скоро українцям потрібно буде перездавати на права кожні 10-15 років. А тих, у кого цей термін уже вийшов, чекає перездача. Це спровокує шалений ажіотаж в сервісних центрах МВС.

Також народні обранці вважають, що кожних 10-15 років потрібно влаштовувати перевірку психологічного та фізичного стану водія. А якщо впродовж стажу водіння водій матиме багато штрафів за порушення ПДР, його можуть змусити знову проходити теоретичні та практичні іспити.

Зміни у транспортних категоріях

Також у ВР планують запровадити окремі екзамени для тих водіїв, які працюють у фірмах-перевізниках. Це нововведення продиктовано європейськими стандартами, де водії транспортних компаній підтверджують свої навички водіння кожних 5 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Європа розділить категорію В прав на дві підкатегорії та кому треба знову здавати на водійське посвідчення.