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В Україні водіїв можуть позбавляти прав довічно: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Посвідчення водія в Україні Новина оновлена 12 лютого 2022, 16:14
Посвідчення водія в Україні

У Раді хочуть впровадити суворе покарання за порушення ПДР

В Україні планують посилити відповідальність українських водіїв та позбавляти прав через систематичні грубі порушення правил дорожнього руху.

Відповідні зміни, які передбачаються законопроєктом, хочуть внести до статті 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 55 Кримінального кодексу, — пише "Апостроф".

За словами адвоката Володимира Адоніна, відповідну ситуацію можна розглянути одразу у двох площинах: адміністративній та кримінальній.

Наразі в Україні водійського посвідчення можуть позбавити у випадку грубого або систематичного порушення ПДР, а саме:

  • Порушення ПДР, яке спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автодоріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд тощо.
  • Керування транспортними засобом особою, які знаходиться в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських засобів, які здатні знижувати увагу та швидкість реакції.

Адонін заспокоює, мовляв, згідно зі статтею 124 КУпАП, якщо особа, яка грубо порушила ПДР, проте свою провину визнала і при цьому не завдала своїми діями шкоди іншій людині, а потерпіла сторона не вимагає порушнику більш суворого покарання, як правило, судові інстанції вкрай рідко відбирають можливість керувати транспортним засобом.

При цьому варто наголосити, що у випадку, коли унаслідок порушення хтось серйозно постраждав, а керманич своєї провини визнавати не бажає, скоріше за все, права будуть відібрані згідно із судовим порядком.

Найчастіше таке трапляється, коли водій-порушник керував транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. І то, максимальний термін покарання в Україні зараз не більший за 10 років.

Автори вказаного законопроєкту мають на меті встановити довічне позбавлення водійських прав за систематичні порушення ПДР, але фахівець переконаний, що більш доречно було б викласти цю частину у такій редакції: "Позбавлення наданого даному громадянину права керування транспортними засобами застосовується на строк до трьох років за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або на строк до довічного систематичне порушення порядку користування цим правом", – зазначив Адонін.

Адвокат наголошує, що впровадити формулювання "або термін до довічного" тут вкрай необхідний, аби дати можливість судам бути більш зваженими під час призначення покарання.

Раніше "Телеграф" детально розібрав, яким чином обов'язковий техогляд може вдарити по гаманцях українців.

Теги:
#Закон #Авто #Права #Водійське посвідчення
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