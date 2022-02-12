В Украине водителей могут лишать прав пожизненно: подробности

В Раде хотят внедрить суровое наказание за нарушение ПДД

В Украине планируют усилить ответственность водителей и лишать их прав за систематические грубые нарушения правил дорожного движения.

Соответствующие изменения, которые предусматриваются законопроектом, хотят внести в статью 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статью 55 Уголовного кодекса, пишет "Апостроф".

По словам адвоката Владимира Адонина, соответствующую ситуацию можно рассмотреть сразу в двух плоскостях: административной и криминальной.

Сейчас в Украине водительские права могут лишиться в случае грубого или систематического нарушения ПДД, а именно:

Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автодорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений и т.д.

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под влиянием лекарственных средств, способных снижать внимание и быстроту реакции.

Адонин успокаивает, мол, согласно статье 124 КУоАП, если лицо, грубо нарушило ПДД, однако свою вину признало и при этом не причинило своими действиями вреда другому человеку, а потерпевшая сторона не требует для нарушителя более строгого наказания, как правило, судебные инстанции крайне редко отбирают возможность управлять транспортным средством.

При этом следует отметить, что в случаях, когда в результате нарушения кто-то серьезно пострадал, а водитель своей вины признавать не желает, скорее всего, права будут отобраны согласно судебному порядку.

Чаще такое случается, когда водитель-нарушитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. И то, максимальный срок наказания в Украине сейчас не больше 10 лет.

Авторы указанного законопроекта имеют целью установить пожизненное лишение водительских прав за систематические нарушения ПДД, но специалист убежден, что более уместно было бы изложить эту часть в такой редакции: "Лишение предоставленного данному гражданину права управления транспортными средствами применяется сроком до трех лет за грубое или повторное нарушение порядка пользования этим правом или срок к пожизненному систематическое нарушение порядка пользования этим правом", – отметил Адонин.

Адвокат подчеркивает, что внедрить формулировку "или срок к пожизненному " здесь крайне необходим, чтобы дать возможность судам быть более взвешенными при назначении наказания.

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