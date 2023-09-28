Європа розділить категорію В прав на дві підкатегорії: кому треба знову здавати на водійське посвідчення

Нововведення сподобається не всім

Щороку на дорогах світу та України з’являється все більше автомобілів різних типів. Раніше транспортні засоби класифікувались як легкові чи вантажні, потім додали підкатегорії для водіїв вантажівок, категорії для мотоциклів тощо.

Тепер в Європі вирішили придумати дещо новеньке. Зокрема, розділити категорію В на дві підкатегорії. Зміни запропонували Єврокомісії для покращення безпекової ситуації на дорогах.

Можливо, скоро в Європі з’явиться ще 1 підкатегорія — В+. Вона призначена для автомобілів масою від 1,8 до 3,5 тонн, тоді як категорія В залишиться лише для автомобілів масою до 1,8 тонни.

Це дуже цікаво з погляду того, що деякі легкові автомобілі з великим літражем важать більше, ніж 1,8 тонни. Наприклад, Dodge Challenger R/T чи Mercedes-Benz G-Class. І якщо в Україні вслід за Європою приймуть такі поправки, то можуть автоматично залишити для водіїв лише категорію В, а на В+ потрібно буде ще раз здавати на права? Це призведе до незручностей для водіїв, які змушені будуть вкладати свої сили, час та гроші для отримання нового посвідчення. Також навантаження отримають профільні органи з видачі водійських посвідчень.

Втім, ця поправка викликає сумніви і серед автоекспертів світу. Зокрема, вони сумніваються, що ця ініціатива принесе якийсь результат. Об’єднавшись, автомобільні організації 146 країн світу, наприклад, Асоціація міжнародних перевізників чи FIA Region I, публічно висловили своє незадоволення.

Нагадуємо, що зараз в Україні є дві категорії з позначкою В — власне В та В1. Перша з них дозволяє перевозити 8 пасажирів та 1 водія, керуючи автомобілем до 3,5 тонн. Позначка В1 надає право керувати квадроциклами, трициклами та іншими авто з максимальною масою до 400 кг.

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