Европа разделит категорию У прав на две подкатегории: кому нужно снова сдавать на водительское удостоверение

Нововведение понравится не всем

Каждый год на дорогах мира и Украины появляется все больше автомобилей разных типов. Ранее транспортные средства классифицировались как легковые или грузовые, затем добавили подкатегории для водителей грузовиков, категории для мотоциклов.

Теперь в Европе решили придумать кое-что новенькое. В частности, разделить категорию В на две подкатегории. Изменения предложили Еврокомиссии для улучшения ситуации безопасности на дорогах.

Возможно, скоро в Европе появится еще одна подкатегория — В+. Она предназначена для автомобилей массой от 1,8 до 3,5 тонны, в то время как категория В останется только для автомобилей массой до 1,8 тонны.

Это очень интересно с точки зрения того, что некоторые легковые автомобили с большим литражом весят больше 1,8 тонны. Например, Dodge Challenger R/T или Mercedes-Benz G-Class. И если в Украине вслед за Европой примут такие поправки, могут автоматически оставить для водителей только категорию В, а на В+ нужно будет еще раз сдавать на права? Это приведет к неудобствам для водителей, вынужденных вкладывать свои силы, время и деньги для получения нового удостоверения. Также нагрузку получат профильные органы по выдаче водительских удостоверений.

Впрочем, эта поправка вызывает сомнения среди автоэкспертов мира. В частности, они сомневаются, что эта инициатива принесет результат. Объединившись, автомобильные организации 146 стран мира, например Ассоциация международных перевозчиков или FIA Region I, публично выразили свое недовольство.

Напоминаем, что сейчас в Украине есть две категории с отметкой В – собственно В и В1. Первая из них позволяет перевозить 8 пассажиров и 1 водителя, управляя автомобилем до 3,5 тонн. Отметка В1 дает право управлять квадроциклами, трициклами и другими авто с максимальной массой до 400 кг.

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