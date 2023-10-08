У водіїв старше 65 років відбиратимуть права: коли вступлять в дію нововведення і чому вони сподобались не всім

Той випадок, коли старість — не радість

У Євросоюзі постійно намагаються підвищити безпеку дорожнього руху. Для цього експерти розробляють нові правила та обмеження. Цього разу вони торкнулися водіння автомобілем людьми похилого віку.

Йдеться про комплексну стратегію, спрямовану на зменшення кількості ДТП з летальними випадками. Vision Zero полягає у додатковому тестуванні для водіїв від 65 років. У них не будуть відбирати права, якщо водії такого віку підтвердять, що не мають проблем з концентрацією уваги та узагалі зі станом здоров’я. Якщо результати тестувань будуть негативними, у водія відберуть право керувати транспортним засобом.

Деталі

Часто буває так, що водію стає погано за кермом, він втрачає свідомість та керування. Це одна з найпоширеніших причин ДТП з летальним результатом. Для мінімізації кількості смертельних випадків Єврокомісія розглядає можливість впровадження в європейських країнах курси підвищення кваліфікації для водіїв віком від 70 років.

Також одним із варіантів змін є видача літнім людям короткострокових водійських посвідчень, до 5 років. Є варіант також водійських прав терміном всього на 1 рік.

Ця ініціатива спричинила активне обговорення серед чиновників Єврокомісії. Одні з них кажуть, що літні водії і без цих нововведень керують транспортними засобами нарівні з молодшими людьми, інші — що заходи сприяють підвищенню безпеки дорожнього руху.

Очевидно, результати тестувань дійсно можуть виявити проблеми зі здоров’ям, але деякі критики кажуть, що таким чином людей похилого віку дискримінують — ця ініціатива може несправедливо обмежити свободу пересування літніх людей.

Більшість правил дорожнього руху в Україні аналогічні до ПДР в Європі. Вони впроваджені Європейським комітетом з дорожньої сигналізації (CIE). Тому, якщо нові правила таки впровадять в Європі, є великий шанс, що згодом такі ж нововведення запрацюють і в нашій країні.

Чи знайдуть у Євросоюзі правильний баланс між правами літніх водіїв та безпекою дорожнього руху, покаже час.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, що бензин неякісний. 4 прості поради.