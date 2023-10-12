Поможет не заснуть во время езды: неожиданный лайфхак с лимоном в машине

Опытные водители подсказали, зачем нужно возить в машине лимон

Если собираетесь в длительную поездку за рулем автомобиля, прихватите с собой лимон. Как оказалось, есть неожиданный лайфхак для водителей, который поможет прогнать сонливость во время управления машиной.

Опытные водители рассказали, что лимон — это отличное средство, чтобы не дать себе заснуть, пишет apostrophe.ua. Разбираемся, как это работает.

Лимон помогает прогнать сонливость

Если вы долго в дороге и машина как будто укачивает вас, то наступает сонливость, которую сложно побороть, и которая может привести к трагическим последствиям. Водителям рекомендуют съесть несколько долек лимона, это придаст сил и эффективно взбодрит за рулем. Еще один вариант — положить дольку лимона под язык и все время чувствовать его кислоту во рту. Сонливость как рукой снимет, делая ваше путешествие более безопасным.

Следите за самочувствием

Если же лайфхак с лимоном не помогает, или его действие оказалось коротким, лучше всего остановиться и дать организму отдохнуть. Если есть возможность — просто поспите некоторое время прямо в машине на обочине. Даже короткий, но глубокий сон, лучше, чем все время бороться с сонливостью за рулем.

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