Поможет не заснуть во время езды: неожиданный лайфхак с лимоном в машине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Опытные водители подсказали, зачем нужно возить в машине лимон
Если собираетесь в длительную поездку за рулем автомобиля, прихватите с собой лимон. Как оказалось, есть неожиданный лайфхак для водителей, который поможет прогнать сонливость во время управления машиной.
Опытные водители рассказали, что лимон — это отличное средство, чтобы не дать себе заснуть, пишет apostrophe.ua. Разбираемся, как это работает.
Лимон помогает прогнать сонливость
Если вы долго в дороге и машина как будто укачивает вас, то наступает сонливость, которую сложно побороть, и которая может привести к трагическим последствиям. Водителям рекомендуют съесть несколько долек лимона, это придаст сил и эффективно взбодрит за рулем. Еще один вариант — положить дольку лимона под язык и все время чувствовать его кислоту во рту. Сонливость как рукой снимет, делая ваше путешествие более безопасным.
Следите за самочувствием
Если же лайфхак с лимоном не помогает, или его действие оказалось коротким, лучше всего остановиться и дать организму отдохнуть. Если есть возможность — просто поспите некоторое время прямо в машине на обочине. Даже короткий, но глубокий сон, лучше, чем все время бороться с сонливостью за рулем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как решить проблему со скрипом дверей в автомобиле. Этот лайфхак с мылом поможет водителям.