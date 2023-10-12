Как помыть лобовое стекло в холодный сезон: лайфхак для водителей с минеральной водой

Газировка при правильном использовании может стать отличным моющим средством

В осенне-зимний период многие водители сталкиваются с проблемой сильного загрязнения лобового стекла автомобиля. Бывают такие моменты, что даже дворники и специальные омыватели не справляются с загрязнениями. Тогда на помощь приходит лайфхак с минеральной водой.

Опытные водители советуют использовать газировку в качестве моющего средства, пишет dnepr.express. Минеральная вода помогает бороться с сильными загрязнениями лобового стекла, а также поверхности фар и противотуманок.

Как помыть лобовое стекло минералкой

Во время стоянки автомобиля налейте сильногазированную минеральную воду на лобовое стекло, а затем с помощью микрофибры растирайте ее по всей поверхности стекла. Газированные пузырьки и наличие в минералке кальция быстро удаляют загрязнения и защищают стекло от химикатов, которые попадают туда при езде по обработанных дорогах.

Таким же способом можно очистить поверхность фар автомобиля.

При этом нужно помнить, что нельзя использовать охлажденную газировку. Дело в том, что холодная вода может навредить лобовому стеклу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как решить проблему со скрипом дверей авто. Этот лайфхак с мылом быстро решить проблему многих водителей.