Водіям евакуаторів дали необмежені права: за які порушення тепер можуть забрати ваше авто

Ці нюанси повинні знати всі

За порушення правил паркування інспектори муніципальної поліції часто не обмежуються лише штрафами. Часто авто, яке перешкоджає виїзду або створює перешкоди для руху, забирають на штрафмайданчик.

Тепер підстави для евакуації авто в Україні розширили. "Телеграф" розповідає деталі.

За що можуть забрати ваше авто?

Раніше евакуації підлягали ТЗ, які запарковані в межах населеного пункту з порушеннями. Або ті, які запаркували у місцях для електромобілів.

Також на евакуаторі могли забрати авто, які створюють перешкоди для руху ТЗ з електродвигунами. Звісно, випадки, коли машина створює загрозу безпеці або суттєво перешкоджає дорожньому руху, також були у списку.

А тепер, згідно із Постановою Кабміну №855, правоохоронні органи додатково мають право евакуйовувати ТЗ з підробними номерними знаками, або з такими, які схожі на номерні знаки Нацгвардії чи Збройних сил. Також обов’язковій евакуації підлягають ТЗ, які не мають належних номерних знаків державного зразка.

Якщо ваш автомобіль заважає паркуванню електрокарів або водіїв з інвалідністю, його також можуть забрати на штрафмайданчик. Повідомляється, що ці зміни спрямовані на підвищення загальної безпеки дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці масово скасовують штрафи за перевищення швидкості у судах.