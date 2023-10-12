Як помити лобове скло у холодний сезон: лайфхак для водіїв з мінеральною водою

Газована вода при правильному використанні може стати відмінним миючим засобом

В осінньо-зимовий період багато водіїв стикаються з проблемою сильного забруднення лобового скла автомобіля. Бувають такі моменти, що навіть двірники та спеціальні омивачі не справляються із забрудненнями. Тоді на допомогу приходить лайфхак із мінеральною водою.

Досвідчені водії радять використовувати газовану воду як миючий засіб, пише dnepr.express. Мінеральна вода допомагає боротися із сильними забрудненнями лобового скла, а також поверхні фар та протитуманок.

Як помити лобове скло мінералкою

Під час стоянки автомобіля налийте сильногазовану мінеральну воду на лобове скло, а потім мікрофіброю розтирайте її по всій поверхні скла. Газовані бульбашки та наявність у мінералці кальцію швидко видаляють забруднення та захищають скло від хімікатів, які потрапляють туди при їзді обробленими дорогами.

У такий же спосіб можна очистити поверхню фар автомобіля.

При цьому слід пам’ятати, що не можна використовувати охолоджену газовану воду. Справа в тому, що холодна вода може нашкодити лобовому склу.

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