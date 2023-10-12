Допоможе не заснути під час їзди: несподіваний лайфхак з лимоном у машині

Досвідчені водії підказали, навіщо потрібно возити у машині лимон

Якщо збираєтесь у тривалу поїздку за кермом автомобіля, прихопіть із собою лимон. Як виявилось, є несподіваний лайфхак для водіїв, який допоможе прогнати сонливість під час керування машиною.

Досвідчені водії розповіли, що лимон — це чудовий засіб, щоб не дати собі заснути, пише apostrophe.ua. Розбираємось, як це працює.

Лимон допомагає прогнати сонливість

Якщо ви довго в дорозі і машина ніби заколисує вас, то настає сонливість, яку важко побороти, і яка може призвести до трагічних наслідків. Водіям рекомендують з’їсти кілька шматочків лимона, це додасть сили і ефективно підбадьорить за кермом. Ще один варіант — покласти шматочок лимона під язик і постійно відчувати його кислоту в роті. Сонливість як рукою зніме, роблячи вашу подорож безпечнішою.

Слідкуйте за самопочуттям

Якщо ж лайфхак з лимоном не допомагає, або його дія виявилася короткочасною, найкраще зупинитися і дати організму відпочити. Якщо є можливість просто поспіть деякий час прямо в машині на узбіччі. Навіть короткий, але глибокий сон, краще, ніж весь час боротися із сонливістю за кермом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вирішити проблему зі скрипом дверей в автомобілі. Цей лайфхак із милом допоможе водіям.