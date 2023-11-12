Эксперт рассказал, какой запах сигнализирует о повышенном расходе топлива вашего авто

Из-за некоторых проблем авто может потреблять до 40% больше топлива, чем обычно

Есть много причин, почему автомобиль может потреблять больше топлива, чем обычно. Но о том, что это происходит с машиной, догадывается далеко не каждый.

О неисправности топливной системы сигнализируют некоторые "симптомы". О малоизвестном из них рассказывает автоэксперт Скотти Килмер на своем ютуб-канале.

Неприятный запах из выхлопной – признак повышенного потребления топлива

Датчик кислорода почти во всех современных автомобилях. Он измеряет уровень кислорода в выхлопных газах, чтобы оптимизировать ход авто с помощью регулировки воздушно-топливной смеси. Современные датчики имеют срок службы около семи лет, но, как и все устройства, иногда ломаются.

Увидеть, что датчик кислорода работает не корректно, можно с помощью специального индикатора проверки мотора. Он далеко не у каждого автолюбителя.

Килмер говорит, что основным признаком этого является неприятный запах из выхлопной трубы, когда пахнет словно испорченными яйцами. Также может пахнуть серой. Черный дым из выхлопной появляется позже, и это основной сигнал для проверки подачи топлива. Если владелец автомобиля игнорирует эти симптомы, то автомобиль может потреблять на 40% больше, чем в нормальных условиях.

Почему авто потребляет слишком много топлива

Существует несколько факторов, которые могут приводить к увеличенному потреблению топлива двигателем автомобиля. Одной из наиболее распространенных причин перерасхода топлива является агрессивное вождение. Если вы часто разгоняетесь и резко тормозите, то увеличиваете потребление топлива на 10-40%. Это связано с тем, что при разгоне двигатель нуждается в большем топливе, а при торможении теряется кинетическая энергия. Поэтому рекомендуется ездить равномерно, избегая ненужных маневров.

Второй причиной является использование кондиционера. Кондиционер потребляет электроэнергию, генерируемую двигателем, и тем самым увеличивает его нагрузку. По данным исследований, кондиционер может увеличить расход топлива на 5-20%. Поэтому рекомендуется использовать кондиционер только тогда, когда это действительно необходимо, и выключать его, когда температура в салоне становится комфортной.

Старение или низкая эффективность деталей двигателя могут приводить к увеличенному потреблению топлива. Например, изношенные свечи зажигания, уплотнения клапанов, датчики кислорода или прокладки. Если двигатель не получает надлежащей смазки, это может привести к излишнему трению и увеличенному потреблению топлива. Также низкое давление в шинах увеличивает сопротивление, которое должно преодолеть автомобиль, что приводит к увеличенному потреблению топлива.

Если ваш автомобиль потребляет больше горючего, чем обычно, следует обратиться к автомеханику. Регулярное обслуживание, своевременная замена расходных материалов и вождение автомобиля с учетом рекомендаций могут помочь снизить расход топлива.

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