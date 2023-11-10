Просто приложите пакет: этот способ быстро разморозить стекла авто мало кто знает

Самодельный обогреватель, который быстро растопит лед на лобовом стекле

Снег и непогода создают множество проблем. Одна из них — замерзшие стекла автомобилей, которые заставляют нервничать даже самых спокойных водителей. Вместо того чтобы утром сесть в машину и уехать на работу, приходится тратить драгоценное время на разморозку окон.

Немного ускорить процесс поможет зимний омыватель для стекла, который можно приготовить самостоятельно. Также для мягкого удаления инея и льда с лобового стекла можно использовать смесь воды со спиртом. Но это еще не все способы.

Пользовательница TikTok продемонстрировала, как быстро топит лед на автомобильных окнах с помощью пакета с водой. Вместо того чтобы тратить время на соскребание льда, водитель набирает теплую воду в полиэтиленовый пакет с зип-застежкой. Вода не должна быть очень горячей, иначе есть риск того, что окно авто треснет. Пакетом с теплой водой нужно несколько раз провести по замерзшему лобовому стеклу, и все готово. Буквально за считанные минуты лед растает и сойдет с окна.

Этот трюк наглядно продемонстрирован на видео.

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