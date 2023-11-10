Просто прикладіть пакет: цей спосіб швидко розморозити скло авто мало хто знає

Саморобний обігрівач, який швидко розтопить лід на лобовому склі

Сніг та негода створюють безліч проблем. Одна з них — замерзле стекло автомобілів, яке змушує нервувати навіть спокійних водіїв. Замість того, щоб зранку сісти в машину і поїхати на роботу, доводиться витрачати дорогоцінний час на розморожування вікон.

Трішечки прискорити процес допоможе зимовий омивач для скла, який можна приготувати самостійно. Також для м’якого видалення інею та льоду з лобового скла можна використовувати суміш води зі спиртом. Але це ще не всі методи.

Користувачка TikTok продемонструвала, як швидко топить кригу на автомобільних вікнах за допомогою пакету з водою. Замість того, щоб витрачати час на зіскрібання льоду, водійка набирає теплу воду в поліетиленовий пакет із зіп-застібкою. Вода не повинна бути дуже гарячою, інакше є ризик того, що вікно авто трісне. Пакетом з теплою водою потрібно кілька разів провести по замерзлому лобовому склі, і все готове. Буквально за лічені хвилини крига розтане і зійде з вікна.

Цей трюк наочно продемонстровано на відео.

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