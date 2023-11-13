Прослужат еще много лет: эксперты назвали самые надежные модели Volkswagen

Эти автомобили проедут сотни тысяч километров

Volkswagen, недавно приостановивший выпуск самых популярных электрокаров, уже давно зарекомендовал себя как надежный и качественный автомобильный бренд. Каждый год он продает сотни тысяч транспортных средств по всему миру.

Некоторые из моделей в линейках Volkswagen заслуживают вашего внимания. Они наиболее востребованы и популярны. Рассказываем о 10 лучших моделях, которые можно смело покупать как в новом, так и в подержанном состоянии.

Volkswagen Golf

Это один из самых известных автомобилей бренда. Он завоевал свою популярность благодаря отличной управляемости, экономичности, надежности и относительно доступной цене.

Автомобили Volkswagen Golf любого поколения могут ездить годами и не ломаться. В случае если вы регулярно будете делать ТО, этот автомобиль сохранит много денег.

Volkswagen Passat

Если вам нужен полноразмерный седан, Passat является прекрасным выбором для вас. Он уже многие годы считается одной из самых надежных моделей этого бренда.

Владельцы авто отмечают, что оно не требует много вложений и может проезжать около 300-500 тысяч км без капитального ремонта. Volkswagen Passat является представителем доступной ценовой категории.

Volkswagen Jetta

Для тех, кому нужен комфорт, надежность, экономичность и компактность, Volkswagen Jetta станет идеальной машиной на годы.

Это отличный автомобиль с не слишком мощным мотором, который очень хорошо чувствует себя в городском движении. А еще – он не тратит много топлива.

Volkswagen Polo

Это хорошо знакомая на протяжении многих лет машина – надежная, в меру мощная, недорогая. Запчасти для нее стоят недорого, а если часто проходить техническое обслуживание – они и не понадобятся. Ну, точно не на первые 300-400 тысяч километров.

Владельцы автомобиля также отмечают, что эта модель одна из самых удобных в сегменте компактных. В салоне есть много места для пассажиров и достаточно объемный багажник.

Volkswagen Tiguan

Некоторые люди просто не могут ездить на низких авто – им нужен лучший обзор, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге.

В таком случае Volkswagen Tiguan – то, что нужно. Это очень проходимый, удобный, но стильный автомобиль с мощным мотором. А еще он почти никогда не ломается.

Volkswagen Touareg

Высшая ценовая категория производителя представлена роскошным внедорожником Volkswagen Touareg. Он имеет почти вечные двигатели, отличную мощность и динамику. Правда, авто этой модели могут быть дорогими для некоторых категорий покупателей.

Поэтому, если вам нужен хороший внедорожник "не за все деньги в мире", стоит обратить внимание на Volkswagen Touareg на вторичном рынке. Обычно здесь они недорогие. Однако лучше хорошо продиагностировать автомобиль перед покупкой, обратившись к специалистам.

Volkswagen Caddy

Для перевозки грузов лучшим выбором станет компактный фургон. Volkswagen Caddy уже много лет на рынке и зарекомендовал себя как один из лучших семейных фургонов. Да еще и за небольшие деньги.

С каждым поколением Volkswagen Caddy становится все лучше – получает высшую мощность, современные технологии в салоне. Однако и более старые версии заслуживают внимания, особенно если вам нужен автомобиль для коммерческого использования, который никогда не ломается.

Volkswagen Beetle

"Жук" – идеальный автомобиль для города с легендарным дизайном. Выбирать его нужно, если вы интересуетесь и цените интересный дизайн.

На рынке представлены как новые, так и б/у автомобили этой модели, а также спортивная версия R-Line — со спортивными сиденьями и многими улучшениями. Beetle – это надежность и качество на годы.

Volkswagen Scirocco

Для любителей спортивных автомобилей Volkswagen также выпустила спорткупе под названием Scirocco. Это компактный переднеприводный автомобиль, построенный на платформе Golf V.

Интересно, что здесь очень широкая линейка двигателей – от 1,4-литрового бензинового до 200-сильных дизельных агрегатов с высоким крутящим моментом. А в краш-тесте эта машина получила пять звезд за безопасность.

Volkswagen Up!

Линейку компактных городских авто отлично дополняет Volkswagen Up! – маневренная и экономичная машинка. Выглядит она очень минималистично и аккуратно.

Владельцы Volkswagen Up! отмечают, что полностью удовлетворены своим авто — он маневрен и экономичен, идеален для городского движения.

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