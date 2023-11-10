Прогрессивный и недорогой: чем удивил новый гибридный Kia Sorento 2024

Это авто с очень приличной мощностью

В июле Kia представила свой новый Sorento 2024 модельного года. Сейчас в компании решили анонсировать выпуск своего нового гибридного внедорожника.

Он получил много изменений и имеет хороший ценник. В частности, теперь цвет кузова Gravity Blue можно сочетать с пакетом темно-синих цветов интерьера с такой же темно-синей кожей сиденья и руля. Обшивка потолка для салона Navy изменилась с черной на серую, сообщает Сarscoops.

А что под капотом?

Автомобиль имеет четырехцилиндровый двигатель объемом в 1,6 литра, работающий на бензине. Также имеется двигатель с электрической трансмиссией мощностью 44 кВт. Они работают вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность автомобиля приличная и составляет 227 лошадиных сил (350 Нм крутящего момента).

Цены на автомобиль начинаются с 36690 долларов за стандартную комплектацию. За вариант с полным приводом нужно выложить 38900 долларов. Версия Sorento Hybrid SX-P стоит 42490 долларов США.

Система предотвращения столкновений Blind Sport, управления дальним светом, система контроля за полосой движения, предупреждение о столкновении сзади уже в стандартной комплектации.

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