Прогресивний та недорогий: чим здивував новий гібридний Kia Sorento 2024

Це авто з дуже пристойною потужністю

У липні Kia представила свій новий Sorento 2024 модельного року. Зараз же у компанії вирішили анонсувати випуск свого нового гібридного позашляховика.

Він отримав багато змін та має приємний цінник. Зокрема, тепер колір кузова Gravity Blue можна поєднати з пакетом темно-синіх кольорів інтер’єру з такою ж темно-синьою шкірою на сидіннях та кермом. Обшивка стелі для салону Navy змінилася з чорної на сіру, повідомляє Сarscoops.

А що під капотом?

Автомобіль має чотирициліндровий двигун об’ємом у 1,6 літра, який працює на бензині. Також є двигун з електричною трансмісією потужністю 44 кВт. Вони працюють разом з шестиступеневою автоматичною коробкою передач. Потужність автомобіля пристойна і складає 227 кінських сил (350 Нм крутного моменту).

Ціни на автомобіль починаються з 36 690 доларів за стандартну комплектацію. За варіант з повним приводом треба викласти 38 900 доларів. Версія Sorento Hybrid SX-P коштує 42 490 доларів США.

Система запобігання зіткненням Blind Sport, керування дальнім світлом, система контролю за смугою руху, попередження про зіткнення ззаду є вже у стандартній комплектації.

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