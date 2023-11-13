На украинский рынок возвращается легендарный Jeep Wrangler: в экстремальной версии и с мощным мотором

С нуля до сотни он разгоняется за 6,8 секунды

В Украине после нескольких лет отсутствия снова появился легендарный Jeep Wrangler – внедорожник-вездеход. Ранее этот автомобиль завоевал сердца миллионов.

Wrangler приедет в Украину в специальной экстремальной версии – с усиленными мостами, блокировкой дифференциалов, улучшенными шинами и т.д. То есть культовая рамная модель станет еще крепче и выносливее, говорится в сообщении на сайте дилера.

Каким будет новый Jeep Wrangler Unlimited

Unlimited — новая версия Jeep Wrangler в четырехдверном исполнении, с классическим дизайном, агрессивными крыльями, фирменной радиаторной решеткой, очень круглыми фарами и другими брендовыми чертами. Интересно, что дверь и крыша автомобиля могут сниматься при необходимости.

Заглянув под капот, видим там фирменный двухлитровый турбодвигатель объемом в 2 литра, имеющий мощность 272 лошадиные силы. Работает он в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль тратит много топлива, но сопоставимо с размером кузова и мощностью — около 12 литров на 100 км. Он развивает максимум 159 км/ч, а первая сотня достигается за 6,8 секунды.

В Украину Jeep Wrangler 2023 приедет в экстремальной версии и только топовой комплектации. Она отличается наличием пониженной передачи, блокировками дифференциалов, усиленными мостами, повышенным клиренсом (25,2 см), а также 17-дюймовыми дисками.

В этой комплектации салон обит комбинированной кожей, климат- и круиз-контроль, есть все необходимые подогревы, набор систем безопасности, смотровые камеры и безключевой доступ.

Стоить автомобиль будет свыше 2 млн 800 тысяч гривен. В пересчете на доллар США это 77700 USD.

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