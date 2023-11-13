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Меньше 5 л на 100 км: названы самые экономичные автомобили 2023 года

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Suzuki Новость обновлена 13 ноября 2023, 14:16
Suzuki. Фото https://www.motoringresearch.com/

В перечень автомобилей с самым низким расходом топлива попали три популярных автопроизводителя

Для ежедневных поездок по городу или на трассе современные автомобили с двигателем внутреннего сгорания тратят литры топлива. Поскольку цены на бензин, дизель и газ в Украине растут каждый день бешеными темпами, при выборе авто стоит обращать внимание на экономные варианты.

На современном авторынке есть несколько таких автомобилей, которые потребляют минимум топлива. В основном они имеют гибридные двигатели. "Телеграф" собрал самые лучшие из них.

Suzuki Baleno 1.0

Suzuki Baleno 1.0

Suzuki Baleno 1.0 – элегантный автомобиль в кузове компактного кроссовера, объединяющего стиль и функциональность. Благодаря 1.0-литровому двигателю эта машина очень экономична. Ее мощность составляет 105 лошадиных сил, чего вполне хватает для передвижения по городу.

Средний расход топлива составляет 4 литра на 100 км. К тому же эта модель дешева в обслуживании и не нуждается в дорогих запчастях.

Сеат Леон 1.6 TDI 110 Ecomotive

Сеат Леон 1.6 TDI 110 Ecomotive

Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive – это очень стильный испанский хэтчбек с гибридным двигателем мощностью в 110 лошадиных сил и объемом 1,6 литра. Он имеет утонченный дизайн и комфортный салон, в котором полно современных технологий.

Комбинированный расход топлива составляет 3,3 литра на 100 км. Этот автомобиль разгоняется с нуля до сотни всего за 10,6 секунды. Максимальная скорость составляет 199 км/ч, что очень много для городского хэтчбека.

Suzuki Celerio 1.0

Suzuki Celerio 1.0

Suzuki Celerio 1.0 — это компактный автомобиль, который очень практичный и экономичный. Он идеально подходит для города и недалеких путешествий, имеет стильный и комфортабельный салон.

Его двигатель, несмотря на компактность (объем всего 1 л), имеет мощность 68 лошадиных сил. На трассе автомобиль маневренный и быстрый, резко отзывается на любые движения двигателя. Максимальная скорость составляет 155 км/ч.

Но главным преимуществом авто есть экономичность. Оно имеет усовершенствованную технологию потребления топлива, благодаря чему тратит всего 4,3 л на 100 км.

Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Suzuki Ignis – еще один компактный автомобиль в кузове кроссовера, который пытается играть в разных сегментах рынка – сити-кар, гибрид, кроссовер и т.д. Но, пожалуй, здесь всего понемногу.

Автомобиль стильный и технологичный. Благодаря своему дизайну, он идеально вписывается в городской ландшафт.

Двигатель этой машины – 1.2 Dualjet Hybrid – сочетает в себе бензиновую и электрическую трансмиссию для обеспечения оптимальной эффективности. Они придают автомобилю суммарную мощность в 83 лошадиные силы. Это позволяет уменьшить расход топлива и выбросы вредных веществ. Тратит кроссовер всего 3,3 литра бензина на 100 км.

Что касается просторности, то здесь много места над головой и для ног. Однако в ширину автомобиль не очень просторный – сзади сядут только 2 человека, троим будет немного тесно. Обзор авто смотрите дальше.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Toyota Yaris 1.5 Hybrid – отличный 5-местный хэтчбек от японского автопроизводителя Toyota, в котором сочетаются бензиновый и электрические двигатели. Мощность бензинового двигателя составляет 74 лошадиные силы, электромотора – 61 л.с. Максимальная скорость — 165 километров в час.

Кроме того, Toyota Yaris 1.5 Hybrid привлекает своим современным экстерьером и изысканным интерьером. Инновационные технологии в кабине создают атмосферу комфорта и современности, а высококачественные материалы придают автомобилю престижность.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Субкомпактный гибридный кроссовер Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid тратит всего 3,91 литра на 100 км. Все благодаря сочетанию 1.5-литрового бензинового двигателя с электромотором. Общая их мощность составляет 116 лошадиных сил. Средний расход топлива — 3,91 л на 100 км. Поэтому Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid по праву считается одним из самых экономичных автомобилей на рынке.

Динамические показатели автомобиля таковы – ускорение с нуля до сотни – за 11,2 секунды, максимальная скорость – 170 км/ч.

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#Suzuki #Toyota #Авто #Гибрид #Экономные авто