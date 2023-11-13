Меньше 5 л на 100 км: названы самые экономичные автомобили 2023 года

В перечень автомобилей с самым низким расходом топлива попали три популярных автопроизводителя

Для ежедневных поездок по городу или на трассе современные автомобили с двигателем внутреннего сгорания тратят литры топлива. Поскольку цены на бензин, дизель и газ в Украине растут каждый день бешеными темпами, при выборе авто стоит обращать внимание на экономные варианты.

На современном авторынке есть несколько таких автомобилей, которые потребляют минимум топлива. В основном они имеют гибридные двигатели. "Телеграф" собрал самые лучшие из них.

Suzuki Baleno 1.0

Suzuki Baleno 1.0 – элегантный автомобиль в кузове компактного кроссовера, объединяющего стиль и функциональность. Благодаря 1.0-литровому двигателю эта машина очень экономична. Ее мощность составляет 105 лошадиных сил, чего вполне хватает для передвижения по городу.

Средний расход топлива составляет 4 литра на 100 км. К тому же эта модель дешева в обслуживании и не нуждается в дорогих запчастях.

Сеат Леон 1.6 TDI 110 Ecomotive

Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive – это очень стильный испанский хэтчбек с гибридным двигателем мощностью в 110 лошадиных сил и объемом 1,6 литра. Он имеет утонченный дизайн и комфортный салон, в котором полно современных технологий.

Комбинированный расход топлива составляет 3,3 литра на 100 км. Этот автомобиль разгоняется с нуля до сотни всего за 10,6 секунды. Максимальная скорость составляет 199 км/ч, что очень много для городского хэтчбека.

Suzuki Celerio 1.0

Suzuki Celerio 1.0 — это компактный автомобиль, который очень практичный и экономичный. Он идеально подходит для города и недалеких путешествий, имеет стильный и комфортабельный салон.

Его двигатель, несмотря на компактность (объем всего 1 л), имеет мощность 68 лошадиных сил. На трассе автомобиль маневренный и быстрый, резко отзывается на любые движения двигателя. Максимальная скорость составляет 155 км/ч.

Но главным преимуществом авто есть экономичность. Оно имеет усовершенствованную технологию потребления топлива, благодаря чему тратит всего 4,3 л на 100 км.

Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Suzuki Ignis – еще один компактный автомобиль в кузове кроссовера, который пытается играть в разных сегментах рынка – сити-кар, гибрид, кроссовер и т.д. Но, пожалуй, здесь всего понемногу.

Автомобиль стильный и технологичный. Благодаря своему дизайну, он идеально вписывается в городской ландшафт.

Двигатель этой машины – 1.2 Dualjet Hybrid – сочетает в себе бензиновую и электрическую трансмиссию для обеспечения оптимальной эффективности. Они придают автомобилю суммарную мощность в 83 лошадиные силы. Это позволяет уменьшить расход топлива и выбросы вредных веществ. Тратит кроссовер всего 3,3 литра бензина на 100 км.

Что касается просторности, то здесь много места над головой и для ног. Однако в ширину автомобиль не очень просторный – сзади сядут только 2 человека, троим будет немного тесно. Обзор авто смотрите дальше.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Toyota Yaris 1.5 Hybrid – отличный 5-местный хэтчбек от японского автопроизводителя Toyota, в котором сочетаются бензиновый и электрические двигатели. Мощность бензинового двигателя составляет 74 лошадиные силы, электромотора – 61 л.с. Максимальная скорость — 165 километров в час.

Кроме того, Toyota Yaris 1.5 Hybrid привлекает своим современным экстерьером и изысканным интерьером. Инновационные технологии в кабине создают атмосферу комфорта и современности, а высококачественные материалы придают автомобилю престижность.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Субкомпактный гибридный кроссовер Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid тратит всего 3,91 литра на 100 км. Все благодаря сочетанию 1.5-литрового бензинового двигателя с электромотором. Общая их мощность составляет 116 лошадиных сил. Средний расход топлива — 3,91 л на 100 км. Поэтому Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid по праву считается одним из самых экономичных автомобилей на рынке.

Динамические показатели автомобиля таковы – ускорение с нуля до сотни – за 11,2 секунды, максимальная скорость – 170 км/ч.

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