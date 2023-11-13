Менше 5 л на 100 км: названо найекономніші автомобілі 2023 року

До переліку автомобілів з найнижчою витратою палива потрапили три популярних автовиробники

Для щоденних поїздок містом чи на трасі сучасні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння витрачають літри пального. Оскільки ціни на бензин, дизель так газ в Україні ростуть щодня шаленими темпами, при виборі авто варто звертати увагу на економні варіанти.

На сучасному авторинку є декілька таких автомобілів, які споживають мінімум пального. В основному вони мають гібридні двигуни. "Телеграф" зібрав найкращі з них.

Suzuki Baleno 1.0

Suzuki Baleno 1.0 – елегантний автомобіль у кузові компактного кросовера, що поєднує стиль та функціональність. Завдяки 1.0-літровому двигуну ця машина дуже економічна. Його потужність складає 105 кінських сил, чого цілком вистачає для пересування містом.

Середня витрата палива складає 4 літри на 100 км. До того ж ця модель дешева в обслуговуванні, і не потребує дорогих запчастин.

Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive

Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive — це дуже стильний іспанський хетчбек з гібридним двигуном потужністю в 110 кінських сил та об’ємом 1,6 літра. Він має витончений дизайн і комфортний салон, у якому повно сучасних технологій.

Комбінований розхід палива складає 3,3 л на 100 км. Цей автомобіль розганяється з нуля до сотні всього за 10,6 секунди. Максимальна швидкість складає 199 км/год, що дуже багато для міського хетчбека.

Suzuki Celerio 1.0

Suzuki Celerio 1.0 — це компактний автомобіль, який є дуже практичним та економним. Він ідеально підходить для міста та недалеких подорожей, має стильний та комфортний салон.

Його двигун, незважаючи на компактність (об’єм всього 1 л), має потужність у 68 кінських сил. На трасі автомобіль маневрений та швидкий, різко відкликається на будь-які рухи двигуна. Максимальна швидкість складає 155 км/год.

Та головною перевагою авто є економічність. Воно має вдосконалену технологію споживання палива, завдяки чому витрачає лише 4,3 л на 100 км.

Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Suzuki Ignis — ще один компактний автомобіль у кузові кросовера, який намагається грати у різних сегментах ринку — сіті-кар, гібрид, кросовер тощо. Та, мабуть, тут є всього потрохи.

Автомобіль є стильним та технологічним. Завдяки своєму дизайну він ідеально вписується в міський ландшафт.

Двигун цієї машини — 1.2 Dualjet Hybrid — поєднує в собі бензинову та електричну трансмісію для забезпечення оптимальної ефективності. Вони надають автомобілю сумарної потужності у 83 кінські сили. Це дозволяє зменшити витрати пального та викиди шкідливих речовин. Витрачає кросовер всього 3,3 літра бензину на 100 км.

Щодо просторості, то тут багато місця над головою та для ніг. Проте у ширину автомобіль не дуже просторий — ззаду сядуть лише 2 людини, трьом буде трішки тісно. Огляд авто дивіться далі.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Toyota Yaris 1.5 Hybrid — чудовий 5-місний хетчбек від японського автовиробника Toyota, у якому поєднуються бензиновий та електричні двигуни. Потужність бензинового двигуна 74 кінські сили, електромотора — 61 к.с. Максимальна швидкість складає 165 кілометрів за годину.

Крім того, Toyota Yaris 1.5 Hybrid привертає увагу своїм сучасним екстер'єром та вишуканим інтер'єром. Інноваційні технології в кабіні створюють атмосферу комфорту та сучасності, а високоякісні матеріали виготовлення додають автомобілю престижності.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Субкомпактний гібридний кросовер Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid витрачає всього 3,91 літра на 100 кілометрів. Усе завдяки поєднанню 1.5-літрового бензинового двигуна з електромотором. Загальна їх потужність складає 116 кінських сил. Середня витрата палива становить 3,91 л на 100 км. Тому Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid по праву вважається одним з найекономічніших автомобілів на ринку.

Динамічні показники автомобіля такі — прискорення з нуля до сотні — за 11,2 секунди, максимальна швидкість — 170 км/год.

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