Найпопулярніші мінівени з пробігом в Україні: названі топ -5 моделей жовтня

Найпопулярнішим виявився мінівен Renault Scenic

У спробі заощадити кошти, українці останнім часом віддають перевагу автомобілям з пробігом. Особливою популярністю користуються мінівени.

Важливу роль тут грає простір у салоні, якого зазвичай більше, ніж у звичних седанах чи хетчбеках, та й універсалах також. Портал AUTO.RIA зібрав топ-5 моделей найпопулярніших мінівенів, які купували українці у жовтні.

За данними портала, всього впродовж жовтня було придбано та/або подано на першу реєстрацію 5,7 тис. мінівенів з пробігом.

На основі джерел з відкритими даними ГСЦ МВС створено рейтинг топ-5 авто, які було найбільше куплено на внутрішньому ринку та/або подано на першу реєстрацію (вживаними) за згаданий період.

Так, на першому місці Renault Scenic

За жовтень таких авто куплено — 1255 шт. Популярний р.в. — 2011 Середня ціна цієї моделі — $7500

На другому місці — Volkswagen Touran

В країні за минулий місяць придбали 840 таких авто. Середня ціна — $5600

На третьому місці — Opel Zafira

Таки авто куплено — 723 шт. Популярністю користувалися моделі 2008 р.в. Середня ціна — $6500.

Четверте місце посіла машина Ford C-Max

Таку автівку обрали 357 українців. Найпопулярнішою у минулому місяці стала модель 2016 р.в. ЇЇ середня ціна склала $13700

На п’ятому місці — Mercedes-Benz B-Class

Їх куплено 248 шт. Середня ціна таких авто — $8800

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