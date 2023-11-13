Самые популярные минивэны с пробегом в Украине: названы топ-5 моделей октября
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Самым популярным оказался минивэн Renault Scenic
В попытке сэкономить средства, украинцы в последнее время предпочитают автомобили с пробегом. Особой популярностью пользуются минивэны.
Важную роль здесь играет пространство в салоне, которого обычно больше, чем в привычных седанах или хэтчбеках, да и универсалах тоже. Портал AUTO.RIA собрал топ-5 моделей популярнейших минивэнов, которые покупали украинцы в октябре.
По данным портала, всего за октябрь было приобретено и/или подано на первую регистрацию 5,7 тыс. минивэнов с пробегом.
На основе источников с открытыми данными ГСЦ МВД создан рейтинг топ-5 авто, которые были наиболее куплены на внутреннем рынке и/или поданы на первую регистрацию (употребляемыми) за указанный период.
Да, на первом месте Renault Scenic
За октябрь таких авто куплено – 1255 шт. Популярен г.в. — 2011. Средняя цена этой модели — $7500
На втором месте – Volkswagen Touran
В стране за прошлый месяц приобрели 840 таких авто. Средняя цена — $5600
На третьем месте – Opel Zafira
Такой авто куплено — 723 шт. Популярностью пользовались модели 2008 г.в. Средняя цена — $6500.
Четвертое место заняла машина Ford C-Max
Такой автомобиль избрали 357 украинцев. Самой популярной в прошлом месяце стала модель 2016 г. Ее средняя цена составила $13700.
На пятом месте – Mercedes-Benz B-Class
Их куплено 248 шт. Средняя цена таких авто — $8800
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