Самые популярные минивэны с пробегом в Украине: названы топ-5 моделей октября

Самым популярным оказался минивэн Renault Scenic

В попытке сэкономить средства, украинцы в последнее время предпочитают автомобили с пробегом. Особой популярностью пользуются минивэны.

Важную роль здесь играет пространство в салоне, которого обычно больше, чем в привычных седанах или хэтчбеках, да и универсалах тоже. Портал AUTO.RIA собрал топ-5 моделей популярнейших минивэнов, которые покупали украинцы в октябре.

По данным портала, всего за октябрь было приобретено и/или подано на первую регистрацию 5,7 тыс. минивэнов с пробегом.

На основе источников с открытыми данными ГСЦ МВД создан рейтинг топ-5 авто, которые были наиболее куплены на внутреннем рынке и/или поданы на первую регистрацию (употребляемыми) за указанный период.

Да, на первом месте Renault Scenic

За октябрь таких авто куплено – 1255 шт. Популярен г.в. — 2011. Средняя цена этой модели — $7500

На втором месте – Volkswagen Touran

В стране за прошлый месяц приобрели 840 таких авто. Средняя цена — $5600

На третьем месте – Opel Zafira

Такой авто куплено — 723 шт. Популярностью пользовались модели 2008 г.в. Средняя цена — $6500.

Четвертое место заняла машина Ford C-Max

Такой автомобиль избрали 357 украинцев. Самой популярной в прошлом месяце стала модель 2016 г. Ее средняя цена составила $13700.

На пятом месте – Mercedes-Benz B-Class

Их куплено 248 шт. Средняя цена таких авто — $8800

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