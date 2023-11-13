На український ринок повертається легендарний Jeep Wrangler: в екстремальній версії та з потужним мотором

З нуля до сотні він розганяється за 6,8 секунди

В Україні після кількох років відсутності знову з’явився легендарний Jeep Wrangler- позашляховик-всюдихід. Раніше це авто завоювало серця мільйонів.

Wrangler приїде в Україну у спеціальній екстремальній версії — з посиленими мостами, блокуванням диференціалів, покращеними шинами тощо. Тобто культова рамна модель стане ще міцнішою та витривалою, йдеться у повідомленні на сайті дилера.

Яким буде новий Jeep Wrangler Unlimited

Unlimited — нова версія Jeep Wrangler у чотиридверному виконанні, з класичним дизайном, агресивними крилами, фірмовою решіткою радіатора, дуже круглими фарами та іншими брендовими рисами. Цікаво, що двері та дах автомобіля можуть зніматися при потребі.

Заглянувши під капот, бачимо там фірмовий дволітровий турбодвигун об’ємом у 2 літри, який має потужність 272 кінські сили. Працює мотор в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.

Автомобіль витрачає багато палива, але співставно з розміром кузова та потужністю — близько 12 літрів на 100 км. Він розвиває максимум 159 км/год, а перша сотня досягається за 6,8 секунди.

В Україну Jeep Wrangler 2023 приїде в екстремальній версії та лише топовій комплектації. Вона відрізняється наявністю пониженої передачі, блокуваннями диференціалів, посиленими мостами, підвищеним кліренсом (25,2 см), а також 17-дюймовими дисками.

У цій комплектації салон оббито комбінованою шкірою, є клімат- та круїз-контроль, є усі необхідні підігріви, набір систем безпеки, оглядові камери та безключовий доступ.

Коштуватиме автомобіль понад 2 млн 800 тисяч гривень. У перерахунку на долар США це 77 700 USD.

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-5 наекономніших автомобілів на ринку, які споживають менш як 5 літрів палива.