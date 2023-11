Citroen выпустил новый электрокар: в чем фишка стильного My Ami Pop (фото, видео)

Дизайнеры уверяют, что такое авто будет максимально узнаваемым на улицах любого города

Французская автомобильная компания Citroen выпустила новую версию электрокара Ami. Автомобиль My Ami Pop отличается ярким дизайном и дополнительным оснащением.

О новинке рассказали на официальном сайте компании Citroen. Стоимость My Ami Pop около 10 000 долларов.

Citroen My Ami Pop отличается от других автомобилей серии Ami тем, что имеет декоративные темные элементы вокруг фар и на бампере. Кроме того, на дверях автомобиля появились яркие наклейки.

Изменения произошли и в салоне. В частности, появились сетки в дверях для маленьких предметов, а также крепеж для сумки или рюкзака перед пассажиром. А для водителя модернизировали переключатель режимов движения.

"С помощью этого нового интерфейса мы хотели сделать New My Ami Pop ярким и узнаваемым для всех, даже на расстоянии 100 метров. Благодаря заднему спойлеру My Ami Pop уже может похвастаться характерным спортивным силуэтом. Благодаря новым цветам и графике эти атрибуты стиля усилили энергичный характер Ami, повторяя отзывчивое и динамичное вождение, которым клиенты наслаждаются в электрическом режиме", — сказал дизайнер экстерьера Антуан Гайо-Древон.

My Ami Pop — это 100% электрокар с мотором мощностью 8 лошадиных сил. Автомобиль поддерживает подключение смартфона, при помощи которого можно вывести навигацию, а также запас хода или другие важные данные об авто.

Максимальная скорость электрокара 45 км/ч, а запас хода — 75 км. Купить Citroen My Ami Pop можно за 10 453 доллара.

