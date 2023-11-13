Лише $21 000: в Україні з'явився новий електрокар з величезним запасом ходу

У себе на Батьківщині цей електрокар шалено популярний

У Китаї автомобільна корпорація BYD користується неабиякою популярністю. Зважаючи на це, автовиробники BYD та DiDi, до якого входять такі відомі бренди як Volkswagen та BAIC вирішили спробувати виходити на ринки інших країн.

Свій дебют на світовому авторинку вони вирішили зробити за допомогою витривалої та надійної машини. Йдеться про BYD D1 — електровен компактних розмірів, який спеціально створювали для служб таксі.

BYD D1 створювався так: DiDi надає свою клієнтську базу, щоб ще більше водіїв змогли користуватися сервісом поїздок, а найвідоміші автовиробники діляться своїм досвідом стосовно технологічного оснащення.

Що відомо про технічний бік BYD D1

Компактвен має довжину 439 сантиметрів, ширину — 185 см, а висота складає 165 см. Приводиться у рух BYD D1 за допомогою 136-сильного двигуна. Ємність батареї складає 53,6 кВт-год. Це надає автомобілю запасу ходу у 418 км на одній зарядці. Максимальна швидкість обмежена електронікою і складає 130 км/год.

Щодо дизайну, то він класичний та мінімалістичний. Цікаво, що електрокар оснащений безліччю систем безпеки спеціально для таксі, зокрема, контролем втоми водія.

Збоку на кузові у машини є зсувні двері, призначені для зручності пасажирів. Також повідомляється, що у задньому ряді сидінь є достатньо простору для ніг.

В Україну поки що цей автомобіль постачається неофіційно. Ціни складають від 21 до 29 тисяч доларів залежно від конфігурації.

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