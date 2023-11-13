Только $21 000: в Украине появился новый электрокар с огромным запасом хода

У себя на Родине этот электрокар безумно популярен

В Китае автомобильная корпорация BYD пользуется большой популярностью. Ввиду этого автопроизводители BYD и DiDi, в союз которых также входят такие известные бренды как Volkswagen и BAIC, решили попытаться выйти на рынки других стран.

Свой дебют на мировом авторынке решили сделать с помощью выносливой и надежной машины. Речь идет о BYD D1 – электровене компактных размеров, который специально создавали для служб такси.

BYD D1 создавался так: DiDi предоставляет свою клиентскую базу, чтобы еще больше водителей смогли пользоваться сервисом поездок, а самые известные автопроизводители делятся своим опытом по технологической оснастке.

Что известно о технической стороне BYD D1

Компактвен имеет длину 439 сантиметров, ширину – 185 см, а высота составляет 165 см. Приводится в движение BYD D1 с помощью 136-сильного двигателя. Емкость батареи составляет 53,6 кВт-ч. Это придает автомобилю запас хода в 418 км на одной зарядке. Максимальная скорость ограничена электроникой и составляет 130 км/ч.

Что касается дизайна, то он классический и минималистичный. Интересно, что электрокар оснащен множеством систем безопасности специально для такси, в частности, контролем усталости водителя.

Сбоку на кузове у машины есть сдвижная дверь, предназначенная для удобства пассажиров. Также сообщается, что в заднем ряду сидений достаточно пространства для ног.

В Украину пока этот автомобиль поставляется неофициально. Цены составляют от 21 до 29 тысяч долларов в зависимости от конфигурации.

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