В усіх електрокарах виявили серйозний недолік, - дослідження

Не все так безхмарно, як здавалось

Електрокари зараз на піку популярності як у світі, так і в Україні. Вони не лише дозволяють зменшити шкідливий вплив на довкілля, але й сильно економлять гроші на заправку.

Проте, як з’ясувалося, все не так чудово. У сучасних електрокарах виявили серйозний недолік.

Зокрема, учені з американського Університету Джорджа Вашингтона вирішили порівняти пробіги вживаних автомобілів з різними типами двигунів — бензиновими, дизельними, електричними тощо. Для цього взяли майже 24 мільйони авто легкових та позашляхових авто.

Результати порівняння

Несподівано виявилось, що електрокари проїжджають набагато менше кілометрів у рік. У середньому — лише близько 11 500 км. Тоді як авто з ДВЗ — майже 19 тисяч.

Причиною є те, що електрокари зазвичай слугують лише як допоміжний транспортний засіб, адже у багатьох містах та країнах інфраструктура зарядних станцій погано розвинена.

Цікаво, що автомобілі марки Tesla проїжджали набагато більше, ніж електричні авто інших марок. Тобто, хоча раніше говорили, що електрокари та авто з двигуном внутрішнього згоряння можуть експлуатуватися однаково, реальність зовсім інша. Пробіг електромобілів значно переоцінений.

Раніше "Телеграф" розповідав про 5 найпопулярніших електрокарів у світі.