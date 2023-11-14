Список найпопулярніших нових авто жовтня: що обирають в Україні

Найпопулярнішим авто виявився Volkswagen ID.4

За підсумками 10 місяців 2023 року українські дилери продали 48 450 легковиків. Загальна кількість проданих дилерами машин за підсумками жовтня склала 5 654 штуки.

Восени база даних ГСЦ МВС України про реєстраційні дії щодня поповнювалася замалим не двома сотнями записів про нові автомобілі. Про це повідомляє AUTO.RIA.

Так, згідно з даними відкритих джерел за підсумками продажів нових авто у жовтні 2023 року спеціалісти зробили список марок авто, які виявились найпопулярнішими серед українців.

15 найпопулярніших моделей в Україні та їх продана кількість

1. Volkswagen ID.4: 354;

2. Toyota RAV4: 339;

3. Renault Duster: 246;

4. Nissan Qashqai: 218;

5. Skoda Kodiaq: 136;

6. Toyota Camry: 128 ;

7. Hyundai Tucson: 127;

8. Mazda CX-5: 125;

9. Toyota Land Cruiser Prado: 118;

10. Suzuki Vitara: 108;

11. Skoda Octavia: 108;

12. BMW X5: 107;

13. Toyota Corolla Cross: 101;

14. Mercedes-Benz GLE: 92;

15. Skoda Kamiq: 9;

Раніше "Телеграф" повідомив, що у спробі заощадити кошти, українці останнім часом віддавали перевагу автомобілям з пробігом. Особливою популярністю користуються мінівени.