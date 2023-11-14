Список найпопулярніших нових авто жовтня: що обирають в Україні
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Найпопулярнішим авто виявився Volkswagen ID.4
За підсумками 10 місяців 2023 року українські дилери продали 48 450 легковиків. Загальна кількість проданих дилерами машин за підсумками жовтня склала 5 654 штуки.
Восени база даних ГСЦ МВС України про реєстраційні дії щодня поповнювалася замалим не двома сотнями записів про нові автомобілі. Про це повідомляє AUTO.RIA.
Так, згідно з даними відкритих джерел за підсумками продажів нових авто у жовтні 2023 року спеціалісти зробили список марок авто, які виявились найпопулярнішими серед українців.
15 найпопулярніших моделей в Україні та їх продана кількість
1. Volkswagen ID.4: 354;
2. Toyota RAV4: 339;
3. Renault Duster: 246;
4. Nissan Qashqai: 218;
5. Skoda Kodiaq: 136;
6. Toyota Camry: 128 ;
7. Hyundai Tucson: 127;
8. Mazda CX-5: 125;
9. Toyota Land Cruiser Prado: 118;
10. Suzuki Vitara: 108;
11. Skoda Octavia: 108;
12. BMW X5: 107;
13. Toyota Corolla Cross: 101;
14. Mercedes-Benz GLE: 92;
15. Skoda Kamiq: 9;
Раніше "Телеграф" повідомив, що у спробі заощадити кошти, українці останнім часом віддавали перевагу автомобілям з пробігом. Особливою популярністю користуються мінівени.