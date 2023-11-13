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Найдорожчі машини купують не в Києві: топ популярних авто по регіонах України

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Найдорожчі машини купують не в Києві: топ популярних авто по регіонах України Новина оновлена 13 листопада 2023, 18:00

Кияни купили найбільше машин, але вони в середньому не такі дорогі

Український авторинок поступово відновлюється після повномасштабного вторгнення росії. Попит уже "відкотився" до рівня 2016 року. Проте у порівнянні з вереснем відзначається незначне падіння продажів.

А те, яким саме автомобілям віддають перевагу українці у різних регіонах нашої батьківщини, розповіли експерти асоціації "Укравтопром". Зазначається, що найбільше нових авто придбали у Києві. Також до списку найбільших регіональних ринків увійшли Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області. Разом вони забезпечили 62% жовтневих продажів.

Топ "улюбленців" серед покупців у цих регіонах виглядає так:

  • Київ та Харківська область — Renault Duster;
Від 611 тисяч гривень
  • Дніпропетровська область — Toyota RAV4;
Від мільйона гривень
  • Київська та Одеська області — Volkswagen ID.4.
Від 1 100 000 гривень

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найекономічніші автомобілі 2023 року.

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#Україна #Київ #Авто