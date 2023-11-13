Найдорожчі машини купують не в Києві: топ популярних авто по регіонах України

Кияни купили найбільше машин, але вони в середньому не такі дорогі

Український авторинок поступово відновлюється після повномасштабного вторгнення росії. Попит уже "відкотився" до рівня 2016 року. Проте у порівнянні з вереснем відзначається незначне падіння продажів.

А те, яким саме автомобілям віддають перевагу українці у різних регіонах нашої батьківщини, розповіли експерти асоціації "Укравтопром". Зазначається, що найбільше нових авто придбали у Києві. Також до списку найбільших регіональних ринків увійшли Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області. Разом вони забезпечили 62% жовтневих продажів.

Топ "улюбленців" серед покупців у цих регіонах виглядає так:

Київ та Харківська область — Renault Duster;

Від 611 тисяч гривень

Дніпропетровська область — Toyota RAV4;

Від мільйона гривень

Київська та Одеська області — Volkswagen ID.4.

Від 1 100 000 гривень

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