Найдорожчі машини купують не в Києві: топ популярних авто по регіонах України
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Кияни купили найбільше машин, але вони в середньому не такі дорогі
Український авторинок поступово відновлюється після повномасштабного вторгнення росії. Попит уже "відкотився" до рівня 2016 року. Проте у порівнянні з вереснем відзначається незначне падіння продажів.
А те, яким саме автомобілям віддають перевагу українці у різних регіонах нашої батьківщини, розповіли експерти асоціації "Укравтопром". Зазначається, що найбільше нових авто придбали у Києві. Також до списку найбільших регіональних ринків увійшли Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області. Разом вони забезпечили 62% жовтневих продажів.
Топ "улюбленців" серед покупців у цих регіонах виглядає так:
- Київ та Харківська область — Renault Duster;
- Дніпропетровська область — Toyota RAV4;
- Київська та Одеська області — Volkswagen ID.4.
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