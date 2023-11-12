Ретро-кемпер із сучасною начинкою: Citroen здивував світ своєю новинкою (фото)

Автомобіль формально є концепт-каром

Новий фургон Type Holidays від Citroen повинен сподобатись не тільки любителям подорожувати на авто, а й поціновувачам незвичних автомобілів. Вся річ у тому, що цей вен виконаний у стилі ретро.

Вперше нову модель представили на виставці Caravan Show у Дюссельдорфі у серпні цього року. Як запевняє сам виробник, це авто поєднує культовий Citroen Type H, який випускався з 1947 по 1981 роки, із сучасною моделлю SpaceTourer.

Як відомо, концепт авто допомогла створити словенська компанія Bravia Mobil. При виготовленні оригінального кузова Citroen співпрацював з італійським виробником кузовів Caselani. Хоча в основі кемпера й лежить Citroen SpaceTourer, з першого погляду це важко помітити.

Автомобіль має підйомний дах, що створює додатковий простір над головою у житловому просторі та спальні місця для двох людей. Крім того, заднє сидіння складається, утворюючи друге ліжко.

Кемпер обладнаний кухнею. У комплект також входять раковина та холодильник. Також є відкидний стіл і передні сидінням, що повертаються на 180 градусів, створюючи обідню зону.

Ще варто зазначити, що вен має другі зсувні двері з лівого боку. Крім того, в авто встановлено автономний обігрівач Webasto.

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