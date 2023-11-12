Ретро-кемпер с современной начинкой: Citroen удивил мир своей новинкой (фото)

Автомобиль формально является концепт-каром

Новый фургон Type Holidays от Citroen должен понравиться не только любителям путешествовать на автомобиле, но и ценителям необычных авто. Все дело в том, что этот вен исполнен в стиле ретро.

Впервые новая модель была представлена на выставке Caravan Show в Дюссельдорфе в августе этого года. Как уверяет сам производитель, этот автомобиль сочетает культовый Citroen Type H, который выпускался с 1947 по 1981 годы, с современной моделью SpaceTourer.

Как известно, концепт автомобиля помогла создать словенская компания Bravia Mobil. При производстве оригинального кузова Citroen сотрудничал с итальянским производителем кузовов Caselani. Хотя в основе кемпера и лежит Citroen SpaceTourer, с первого взгляда это трудно заметить.

Автомобиль имеет подъемную крышу, что создает дополнительное пространство над головой в жилом пространстве и спальные места для двух человек. Кроме того, заднее сиденье складывается, образуя вторую кровать.

Кемпер оборудован кухней. В комплект также входят раковина и холодильник. Также есть откидной стол и передние сиденья, возвращающиеся на 180 градусов, создавая обеденную зону.

Еще стоит отметить, что вен имеет вторую сдвижную дверь с левой стороны. Кроме того, в авто установлен автономный отопитель Webasto.

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