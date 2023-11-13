Самые дорогие машины покупают не в Киеве: топ популярных авто по регионам Украины
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Киевляне купили больше всех машин, но они в среднем не такие дорогие
Украинский авторынок понемногу восстанавливается после полномасштабного вторжения рф. Спрос уже "откатился" до уровня 2016 года. Тем не менее в сравнении с сентябрем отмечается незначительное падение продаж.
А то, какие именно автомобили предпочитают себе украинцы в различных регионах нашей родины, рассказали эксперты ассоциации "Укравтопром". Отмечается, что больше всего новых авто приобрели в Киеве. Также в список крупнейших региональных рынков вошли Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области. Вместе они обеспечили 62% октябрьских продаж.
Топ "любимчиков" среди покупателей в этих регионах выглядит так:
- Киев и Харьковская область — Renault Duster;
- Днепропетровская область — Toyota RAV4;
- Киевская и Одесская области — Volkswagen ID.4.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о самых экономичных автомобилях 2023 года.